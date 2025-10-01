Κατεδαφίστηκε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα στην Ισπανία

Η Σαραγόσα αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, καθώς η ιστορική ισπανική ομάδα δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν κάνουν όνειρα για το μέλλον.

Το αντίθετο μάλιστα, καθώς ένα από τα πιο ιστορικά ή εμβληματικά αν προτιμάτε γήπεδα στην χώρα δεν υπάρχει πια και στην θέση του θα κατασκευαστεί η νέα έδρα της Σαραγόσα.

Το Λα Ρομαρέδα, το οποίο ήταν κτισμένο στο κέντρο της πόλης, κατεδαφίστηκε και οι οπαδοί του συλλόγου περιμένουν την κατασκευή της νέας έδρα της Σαραγόσα.

Το Ρομαρέδα ήταν σημείο αναφοράς για την ομάδα αλλά και για την πόλη αλλά ανήκει στο παρελθόν, καθώς το πρότζεκτ του ισπανικού συλλόγου έχει περάσει στην δεύτερη φάση, που είναι φυσικά η ανέγερση του νέου γηπέδου.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η παλιά έδρα της Σαραγόσα είχε χωρητικότητα 33,608 θεατών ενώ το πλάνο για το νέο γήπεδο της ομάδας αναφέρει πως θα μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 42.500 θεατές.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το νέο γήπεδο της Σαραγόσα θα είναι εντυπωσιακό και όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι του συλλόγου, θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ισπανία.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί, ότι η κατασκευαστική εταρεία που έχει αναλάβει το πρότζεκτ του γηπέδου, έκανε ειδικές αντιπλημμυρικές μελέτες, ώστε το νέο «σπίτι» της Σαραγόσα να μην αντιμετωπίζει προβλήματα από έντονες βροχοπτώσεις.

Θυμίζουμε ότι η πόλη είχε πληγεί από φονικές πλημμύρες πριν από ένα χρόνο, ενώ και πριν από δύο ημέρες σήμανε συναγερμός στους κατοίκους της περιοχής, υπό τον φόβο επανάληψης έντονων καιρικών φαινομένων.

Τώρα η Ρεάλ Σαραγόσα δίνει τα παιχνίδια της σε άλλο γήπεδο της περιοχής και όλοι περιμένουν την στιγμή που θα μπει στο νέο της «σπίτι».

Θυμίζουμε ότι στο Λα Ρομαρέδα είχαν διεξαχθεί τρεις αγώνες για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982, το οποίο είχε φιλοξενήσει η Ισπανία.

Το νέο γήπεδο της ισπανικής ομάδας αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση της Ρεάλ Σαραγόσα, η οποία στοχεύει στην επιστροφή της στην La Liga, εκεί που είναι άλλωστε η φυσική της θέση.

Το πλάνο υπάρχει και όλοι στην πόλη θεωρούν πως η κατασκευή του νέου γηπέδου θα δώσει τεράστια ώθηση στην προσπάθεια που κάνει η διοίκηση του συλλόγου για το μεγάλο come back στα «σαλόνια» του ισπανικού ποδοσφαίρου.