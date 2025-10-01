Ποιος είναι ο λόγος που δεν έπαιξε καθόλου ο Τολιόπουλος κόντρα στην Μπάγερν

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια κυνική εμφάνιση στην πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη φετινή διοργάνωση, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ο Έλληνας γκαρντ έμεινε πίσω στο ροτέισον, ενώ πήρε κάποια λεπτά και ο Τι Τζέι Σορτς παρότι ήταν άρρωστος τις προηγούμενες μέρες, με τον Εργκίν Αταμάν να εξηγεί τους λόγους που δεν αγωνίστηκε ο Τολιόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν γίνεται να παίζουν όλοι, ειδικά οι γκαρντ και πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό παίκτη που θα περιμένει τη σειρά του γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν και οι λόγοι που δεν έπαιξε ο Τολιόπουλος:

«Έχουμε πολλούς γκαρντ στην ομάδα, οπότε σε κάποια παιχνίδια κάποιοι παίκτες δεν θα αγωνιστούν. Δεν μπορούμε να παίζουμε με 12 παίκτες, ειδικά με 4 γκαρντ σε ένα παιχνίδι», τόνισε ο προπονητής των πρασίνων.

«Ο Τολιόπουλος είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά θα περιμένει τη σειρά του γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ. Δεν μπορούμε να μοιράσουμε 10 λεπτά σε 4 παίκτες στο παιχνίδι», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 29χρονος γκαρντ πέρσι είχε 13,7 πόντους (44% δίποντο, 30,1% τρίποντο, 84,8% βολές), 2,0 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ και 1,0 κλέψιμο στο EuroCup με τη φανέλα του Άρη, ενώ πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις και στο πρόσφατο Eurobasket με την Εθνική.