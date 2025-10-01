Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
MEGA: Η κορυφαία επιλογή στην ενημέρωση και τον Σεπτέμβριο
Media 01 Οκτωβρίου 2025 | 15:11

MEGA: Η κορυφαία επιλογή στην ενημέρωση και τον Σεπτέμβριο

Το MEGA παραμένει και στην έναρξη της νέα σεζόν η πρώτη επιλογή στην ενημέρωση, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων τηλεθεατών.

Η έναρξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ένα δεδομένο: το MEGA παραμένει η πρώτη επιλογή στην ενημέρωση, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» και τις ενημερωτικές εκπομπές να διατηρούν τη θέση τους στην κορυφή της τηλεθέασης.

Τον Σεπτέμβριο, το Μεγάλο Κανάλι κέρδισε την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων τηλεθεατών και διασφάλισε την πρωτιά που έχει κατακτήσει επάξια, εδώ και χρόνια, βάζοντας στο επίκεντρο την αμεσότητα, την εγκυρότητα και την υπευθυνότητα. Το MEGA συνεχίζει να θέτει τον πήχη ψηλά και να προσφέρει στους τηλεθεατές του αξιόπιστη και σε βάθος ενημέρωση που συνδέεται με την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» είναι η σταθερή, πρώτη δύναμη στην ενημέρωση. Ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό και διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του, τον Σεπτέμβριο, με εντυπωσιακές επιδόσεις. Λίγο πριν το κλείσιμο του μήνα, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, οι ειδήσεις του MEGA κατέγραψαν σαρωτική επίδοση προσελκύοντας 629.000 τηλεθεατές.

Οι ειδήσεις του MEGA, με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή), και βασικό σχολιαστή τον Γιάννη Πρετεντέρη κέρδισαν την πρωτιά συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών, 408.000, απ’ όλα τα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Ακολούθησαν: STAR 361.000, ALPHA 301.000, ΣΚΑΪ 296.000, ANT1 204.000, OPEN 196.000, ΕΡΤ1 155.000.

Tο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ήταν πρώτο και σε μερίδιο τηλεθέασης, με μέσο όρο 15% στο σύνολο του κοινού και 14,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Live News

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκανε και φέτος δυναμική είσοδο στην απογευματινή ενημέρωση, εξασφαλίζοντας γι’ ακόμα μία φορά την κυριαρχία του στην τηλεθέαση. Η εκπομπή ήταν πρώτη τον Σεπτέμβριο με μέσο όρο 16,5% στο σύνολο του κοινού και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με σταθερή δέσμευση στην ταχύτητα και την αμεσότητα, το «Live News» δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσίαση των γεγονότων, αλλά προσφέρει βαθιά και πολυδιάστατη ανάλυση που φωτίζει τις εξελίξεις από κάθε πλευρά.

Κοινωνία Ώρα MEGA

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε με δυνατό πάτημα στην πρωινή ενημέρωση και ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό με την ευθύτητα και την ειλικρίνεια των παρουσιαστών της. Η εκπομπή κατάφερε να κερδίσει ξανά το στοίχημα της τηλεθέασης και κατέκτησε την κορυφή.

Το καθημερινό magazino του MEGA ήταν πρώτο με μέσο όρο 19,9% στο σύνολο του κοινού και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

ΜEGA Σαββατοκύριακο

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν με εντυπωσιακή παρουσία στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου. Το «MEGA Σαββατοκύριακο» προσελκύει σταθερά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που αντανακλάται στις δυνατές επιδόσεις του. Στο σύνολο του κοινού, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 14,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε μέσο όρο 10%.

Εξελίξεις Τώρα

Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη έκανε ισχυρή εκκίνηση στη δεύτερη, τηλεοπτική σεζόν της, κερδίζοντας άμεσα μία σταθερή θέση στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Τον Σεπτέμβριο, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 12,4% στο σύνολο των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας την καθοριστική παρουσία της στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Μεγάλη Εικόνα

Η «Μεγάλη Εικόνα» επέστρεψε τον Σεπτέμβριο με ουσιαστική θεματολογία και την ψύχραιμη δημοσιογραφική προσέγγιση της Νίκης Λυμπεράκη να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού. Η εκπομπή κατέγραψε αξιοσημείωτα ποσοστά τηλεθέασης: 11,5% στο σύνολο του κοινού και 10,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Media
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
Media 27.09.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

Τα μυστήρια και οι απαντήσεις • Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν • Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν

Σύνταξη
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 01.10.25

H Belharra φέρνει «τρικυμία» στον ΣΥΡΙΖΑ

Νέα εσωκομματική κρίση φαίνεται πως φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η στάση που θα κληθεί να τηρήσει στην ψηφοφορία για την φρεγάτα Belhara.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
370 εταιρείες-φαντάσματα 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο από τις απάτες με τον ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Σύνταξη
Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;
Trash 01.10.25

Ποιες είναι οι «Ροζ Κυρίες» που διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο κατά των αιτούντων άσυλο;

Στο Γουέστμινστερ κορυφώνεται η ένταση γύρω από το μεταναστευτικό, με τη «Ροζ Διαμαρτυρία» και την αντισυγκέντρωση του Stand Up To Racism να βάζουν ξανά στο επίκεντρο το ζήτημα της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»
Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

