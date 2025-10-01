MEGA: Η κορυφαία επιλογή στην ενημέρωση και τον Σεπτέμβριο

Η έναρξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ένα δεδομένο: το MEGA παραμένει η πρώτη επιλογή στην ενημέρωση, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» και τις ενημερωτικές εκπομπές να διατηρούν τη θέση τους στην κορυφή της τηλεθέασης.

Τον Σεπτέμβριο, το Μεγάλο Κανάλι κέρδισε την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων τηλεθεατών και διασφάλισε την πρωτιά που έχει κατακτήσει επάξια, εδώ και χρόνια, βάζοντας στο επίκεντρο την αμεσότητα, την εγκυρότητα και την υπευθυνότητα. Το MEGA συνεχίζει να θέτει τον πήχη ψηλά και να προσφέρει στους τηλεθεατές του αξιόπιστη και σε βάθος ενημέρωση που συνδέεται με την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» είναι η σταθερή, πρώτη δύναμη στην ενημέρωση. Ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό και διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του, τον Σεπτέμβριο, με εντυπωσιακές επιδόσεις. Λίγο πριν το κλείσιμο του μήνα, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, οι ειδήσεις του MEGA κατέγραψαν σαρωτική επίδοση προσελκύοντας 629.000 τηλεθεατές.

Οι ειδήσεις του MEGA, με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή), και βασικό σχολιαστή τον Γιάννη Πρετεντέρη κέρδισαν την πρωτιά συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών, 408.000, απ’ όλα τα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Ακολούθησαν: STAR 361.000, ALPHA 301.000, ΣΚΑΪ 296.000, ANT1 204.000, OPEN 196.000, ΕΡΤ1 155.000.

Tο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ήταν πρώτο και σε μερίδιο τηλεθέασης, με μέσο όρο 15% στο σύνολο του κοινού και 14,6% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Live News

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκανε και φέτος δυναμική είσοδο στην απογευματινή ενημέρωση, εξασφαλίζοντας γι’ ακόμα μία φορά την κυριαρχία του στην τηλεθέαση. Η εκπομπή ήταν πρώτη τον Σεπτέμβριο με μέσο όρο 16,5% στο σύνολο του κοινού και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Με σταθερή δέσμευση στην ταχύτητα και την αμεσότητα, το «Live News» δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσίαση των γεγονότων, αλλά προσφέρει βαθιά και πολυδιάστατη ανάλυση που φωτίζει τις εξελίξεις από κάθε πλευρά.

Κοινωνία Ώρα MEGA

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε με δυνατό πάτημα στην πρωινή ενημέρωση και ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό με την ευθύτητα και την ειλικρίνεια των παρουσιαστών της. Η εκπομπή κατάφερε να κερδίσει ξανά το στοίχημα της τηλεθέασης και κατέκτησε την κορυφή.

Το καθημερινό magazino του MEGA ήταν πρώτο με μέσο όρο 19,9% στο σύνολο του κοινού και 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

ΜEGA Σαββατοκύριακο

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν με εντυπωσιακή παρουσία στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου. Το «MEGA Σαββατοκύριακο» προσελκύει σταθερά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που αντανακλάται στις δυνατές επιδόσεις του. Στο σύνολο του κοινού, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 14,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε μέσο όρο 10%.

Εξελίξεις Τώρα

Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη έκανε ισχυρή εκκίνηση στη δεύτερη, τηλεοπτική σεζόν της, κερδίζοντας άμεσα μία σταθερή θέση στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού. Τον Σεπτέμβριο, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 12,4% στο σύνολο των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας την καθοριστική παρουσία της στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Μεγάλη Εικόνα

Η «Μεγάλη Εικόνα» επέστρεψε τον Σεπτέμβριο με ουσιαστική θεματολογία και την ψύχραιμη δημοσιογραφική προσέγγιση της Νίκης Λυμπεράκη να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού. Η εκπομπή κατέγραψε αξιοσημείωτα ποσοστά τηλεθέασης: 11,5% στο σύνολο του κοινού και 10,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.