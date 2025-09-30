Κίνα: Σκοτώθηκε για μια selfie – Βίντεο που σοκάρει
Έλυσε τη ζώνη του για να βγάλει μια selfie, αλλά γλίστρησε
Η αναζήτηση της τέλειας selfie σε ακραία τοπία στοίχισε τη ζωή σε ένα ακόμη θύμα στην Κίνα.
Ένας 32χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του αφού απελευθερώθηκε από το σχοινί ασφαλείας του στο όρος Νάμα, μέρος του ορεινού όγκου Γκονγκά στην επαρχία Σιτσουάν.
Το δυστύχημα, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της λήψης selfie σε περιβάλλοντα μεγάλου υψομέτρου και τη σημασία της τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας, σύμφωνα με το LaIguana.TV και το Tribuna de la Bahía.
Σκοτώθηκε για μια selfie: Το βίντεο που σοκάρει
Σύμφωνα με την Tribuna de la Bahía, το περιστατικό συνέβη στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 , όταν ο πεζοπόρος, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, βρισκόταν σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως απαγορευμένη.
Δείτε το βίντεο:
Οι αρχικές έρευνες που επικαλείται το μέσο δείχνουν ότι ο ορειβάτης έλυσε την ζώνη του με σκοπό να τραβήξει φωτογραφία, οπότε έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε μια παγωμένη πλαγιά.
Σύμφωνα με τις ίδιε πληροφορίες, ότι η πτώση ήταν πάνω από 200 μέτρα και ότι το πτώμα βρέθηκε σε υψόμετρο 5.300 μέτρων, σε μια δύσβατη περιοχή που απαιτούσε επιχείρηση διάσωσης.
Το LaIguana.TV, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο άνδρας προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφία τους φίλους του, αν και άλλες πηγές επιμένουν ότι ήταν selfie.
Το όρος Νάμα, με υψόμετρο 5.588 μέτρων , είναι γνωστό για την υψηλή τεχνική δυσκολία του και τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες.
Οι ειδικοί στην πεζοπορία προειδοποιούν ότι σε μεγάλα υψόμετρα, οποιαδήποτε απροσεξία μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες και ότι η επιδίωξη της τέλειας εικόνας σε ακραία περιβάλλοντα εγκυμονεί κινδύνους που δεν πρέπει να υποτιμώνται.
