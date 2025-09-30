Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μέρι Μπουν, η «βασίλισσα της τέχνης»: Για να είμαι ειλικρινής, στη φυλακή, χαλάρωσα
Insider Trading 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:02

Μέρι Μπουν, η «βασίλισσα της τέχνης»: Για να είμαι ειλικρινής, στη φυλακή, χαλάρωσα

Συνάντησα γυναίκες πολύ ενδιαφέρουσες, που διαφορετικά δεν θα γνώριζα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μέρι Μπουν σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Η Μέρι Μπουν, η θρυλική γκαλερίστα της Νέας Υόρκης, μπορεί να έχει αποφυλακιστεί εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, όμως μόλις τώρα φαίνεται έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά.

Πρόσφατα, ο οίκος Lévy Gorvy Dayan εγκαινίασε την έκθεση «Downtown/Uptown: New York in the Eighties», σε συνεργασία με τη Μπουν, η οποία τη δεκαετία του ’80 καθιερώθηκε ως η πιο ισχυρή παρουσία στη σκηνή του SoHo. Ήταν εκείνη που στήριξε καθοριστικά καλλιτέχνες όπως ο Ζαν-Μισέλ Μπασκιά, ο Ρος Μπλέκνερ, ο Κιθ Χάρινγκ και ο Τζούλιαν Σνάμπελ – όλοι τους περιλαμβάνονται στη νέα παρουσίαση.

Πριν από το άνοιγμα της έκθεσης, η Μπουν παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό New York, το οποίο ήδη από το 1982 την είχε ανακηρύξει στο εξώφυλλό του «βασίλισσα της τέχνης». Με το ίδιο λεοπάρ φόρεμα της Norma Kamali που είχε φορέσει τότε, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την εμπειρία της στη φυλακή. (Το 2019 είχε κλείσει τη γκαλερί της, καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή σε 30 μήνες κάθειρξη, αλλά τελικά αποφυλακίστηκε μετά από 13 μήνες, εν μέσω πανδημίας Covid-19.) Η ίδια χαρακτήρισε τον εγκλεισμό της σχεδόν σαν περίοδο… ξεκούρασης.

«Για να είμαι ειλικρινής, πήγαινα καθημερινά γυμναστήριο. Διάβαζα ένα βιβλίο την ημέρα. Ήταν πραγματικά χαλαρωτικό»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη @art (@art)


«Για να είμαι ειλικρινής, πήγαινα καθημερινά γυμναστήριο. Διάβαζα ένα βιβλίο την ημέρα. Ήταν πραγματικά χαλαρωτικό», ανέφερε για τον χρόνο που πέρασε στη χαμηλής ασφαλείας φυλακή του Ντάνμπερι στο Κονέκτικατ. «Συνάντησα γυναίκες πολύ ενδιαφέρουσες, που διαφορετικά δεν θα γνώριζα», πρόσθεσε.

Συμβουλές πριν από τη δίκη της είχε δεχθεί από τη Μάρθα Στιούαρτ, επίσης καταδικασμένη για οικονομικό αδίκημα, η οποία είχε εκτίσει ποινή πέντε μηνών το 2004 για παρακώλυση δικαιοσύνης σε υπόθεση αδικήματος χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών. Η Στιούαρτ την είχε προειδοποιήσει να βρει έγκαιρα ποινικολόγο, καθώς «οι αρχές χρειάζονται παραδείγματα». Η Μπουν ομολόγησε ότι τότε δεν την άκουσε, αλλά αργότερα ακολούθησε την τακτική της, ζητώντας να εκτίσει την ποινή της στο ίδιο σωφρονιστικό ίδρυμα που είχε αιτηθεί και η Στιούαρτ —αν και εκείνη τελικά στάλθηκε σε φυλακή στη Δυτική Βιρτζίνια.

Όπως και η Στιούαρτ, έτσι και η Μπουν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της γρήγορα. Όπως είπε στην Κάρι Μπάταν του New York, επέστρεψε σχεδόν αμέσως στο εμπόριο έργων τέχνης και μάλιστα το 2022 σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων. «Οι άνθρωποι έμεναν κλεισμένοι στο σπίτι, κοιτούσαν τους τοίχους τους και έλεγαν: χρειάζομαι κάτι να τους γεμίσει», τόνισε.

H «βασίλισσα της τέχνης» της Νέας Υόρκης

Η Μέρι Μπουν, η γυναίκα που τη δεκαετία του ’80 ανακηρύχθηκε «βασίλισσα της τέχνης» της Νέας Υόρκης, βρέθηκε το 2019 αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πτώση της ζωής της. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για φοροδιαφυγή, καθώς απέκρυψε έσοδα 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία δήλωνε ως έξοδα της γκαλερί της, ενώ στην πραγματικότητα τα δαπανούσε σε πολυτελείς αγορές από Hermès και Louis Vuitton, καθώς και για την ανακαίνιση του διαμερίσματός της στο Μανχάταν. Ο δικαστής, αν και παραδέχθηκε πως «πήρε το μάθημά της», δήλωσε ότι δεν μπορούσε να της χαριστεί, φοβούμενος πως διαφορετικά θα άνοιγε τον δρόμο για μιμητές.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου η εικόνα της δεν θύμιζε σε τίποτα την αλαζονική, πανίσχυρη γκαλερίστα που στα ’80s έκανε πρωτοσέλιδα με την επιθετικότητα και το στιλ της. Κατέρρευσε μπροστά στον δικαστή, ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία – όχι μόνο για να κρατήσει τη δουλειά της, αλλά και για να μείνει «καθαρή» από το αλκοόλ και την κοκαΐνη, εξαρτήσεις που για δεκαετίες σφράγισαν τη ζωή και την καριέρα της. Ο δικηγόρος της επικαλέστηκε παιδικά τραύματα και κατάθλιψη, όμως ούτε αυτά στάθηκαν αρκετά.

View this post on Instagram

A post shared by Jeff Magid (@magideye)

Πάρτι που μύριζαν σαμπάνια και κοκαΐνη

Κι όμως, η πορεία της είχε ξεκινήσει ως θρύλος. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, νεότατη ακόμη, τόλμησε να ανοίξει τη δική της γκαλερί στο Σόχο, ακριβώς κάτω από τον Λίο Καστέλι – τον πανίσχυρο τότε έμπορο τέχνης στην Αμερική. Στην πρώτη ατομική έκθεση του Τζούλιαν Σνάμπελ, το 1979, όλα τα έργα είχαν πουληθεί πριν από τα εγκαίνια. Ακολούθησαν συνεργασίες με τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά, τον Ντέιβιντ Σαλ, τον Ρος Μπλέκνερ, τον Έρικ Φισλ, ενώ υπήρξε από τους πρώτους που πίστεψαν στο ταλέντο του Τζεφ Κουνς. Ήταν η γυναίκα που μετέτρεψε τον έμπορο τέχνης σε «σταρ»: με επιθετική στρατηγική, με λάιφστάιλ που προκαλούσε, με πάρτι που μύριζαν σαμπάνια και κοκαΐνη.

Η επιτυχία, όμως, είχε και το σκοτεινό της πρόσωπο. Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, οι εμμονές με την πολυτέλεια και η ανελέητη πίεση της αγοράς σταδιακά τη βύθισαν. Η «Μαύρη Παρασκευή» του 1989 και η οικονομική κρίση που ακολούθησε γκρέμισαν μέρος της αυτοκρατορίας της. Παρ’ όλα αυτά άντεξε, μεταφέροντας τη γκαλερί της στην Πέμπτη Λεωφόρο και στο Τσέλσι, συνεχίζοντας να δίνει βήμα σε καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Άι Γουεϊγουέι. Όμως η συνήθεια να περνά προσωπικά της έξοδα στην εταιρική πιστωτική κάρτα αποδείχθηκε η αρχή του τέλους: φορολογικοί έλεγχοι, δικαστήρια, δημοσιεύματα και, τελικά, η καταδίκη.

Παρά το έγκλημά της, πολλοί έσπευσαν να τη στηρίξουν: ο Σνάμπελ, η Λόρι Σίμονς, ο Άι Γουεϊγουέι, ακόμη και ο διάσημος κριτικός Τζέρι Σαλτζ, που έγραψε πως «παρά τα λάθη της, μας σύστησε μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας». Και είναι αλήθεια: χωρίς τη Μπουν, η τέχνη του Μπασκιά, του Σνάμπελ και μιας ολόκληρης γενιάς ίσως να μην είχε ποτέ την ίδια λάμψη.

Η ιστορία της Μπουν δεν είναι απλώς μια ιστορία ανόδου και πτώσης· είναι η ίδια η συμπύκνωση της ματαιοδοξίας, της υπερβολής και της λάμψης της Νέας Υόρκης των ’80s, με όλη τη δόξα, τα πάθη και τα σκοτάδια της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Πώς ένας εμβληματικός ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων – «Περίμεναν τον Μωυσή»
Πολιτιστική κληρονομιά; 26.09.25

Πώς ένας ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά - «Περίμεναν τον Μωυσή»

Ο Naasón Joaquín García, ηγέτης της θρησκευτικής οργάνωσης La Luz del Mundo, εκτίει επί του παρόντος ποινή 16 ετών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο τόπος του εγκλήματος; Τα τούνελ ενός ναού στο Μεξικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Πολιτική 30.09.25

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο