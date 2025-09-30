Ο 19χρονος σήμερα Σωτήρης, μιλώντας στο MEGA, ξετυλίγει το κουβάρι του στυγνού εγκλήματος στη Νέα Σμύρνη το οποίο και ομολόγησε. Φέρνει στο μυαλό του μία σειρά από εικόνες που στοίχισαν τη ζωή του αδελφού του και κατέστρεψαν, όπως λέει, και τη δική του ζωή.

«Είχα πάρει ένα ψαλίδι και τον βρήκε στον πνεύμονα», περιγράφει.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας στη Νέα Σμύρνη

Ήταν μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 2023. Τα δύο αδέλφια άρχισαν να καυγαδίζουν για μία μπλούζα που είχε δανειστεί ο μικρότερος χωρίς την άδεια του μεγάλου αδελφού του.

«Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω, σαν να είδα τον σατανά με τα μάτια μου. Έχασα τα πάντα, δεν κατάλαβα τι είχε γίνει».

Ο αδελφοκτόνος μπήκε κάποια στιγμή στην κρεβατοκάμαρα και άρπαξε ένα ψαλίδι. Κυνήγησε τον 16χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι, μπροστά μάλιστα στα έντρομα μάτια της μητέρας, της γιαγιάς και της 20χρονης κοπέλας του. Το θύμα τότε προσπάθησε να αμυνθεί και να κρυφτεί αλλά δεν τα κατάφερε.

«Του ανοίγω το στόμα, του κάνω ΚΑΡΠΑ. Προσπαθώ να του ανοίξω το στόμα, να του γυρίσω την γλώσσα και δεν έβλεπα ότι κάτι γίνεται. Αρχίζω και φωνάζω ‘φέρτε ασθενοφόρο, τι έκανα;’. Έλεγα στον αδελφό μου ‘είσαι καλά; απάντησέ μου’. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα αυτό που είχε γίνει».

Στο σπίτι επικράτησε πανδαιμόνιο. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά ο 16χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

«Ήμασταν δεμένα από μικρά. Τσακωνόμασταν όπως τα αδέλφια, αλλά όπως κάθε αδέλφια είχαμε αγάπη μεταξύ μας».

Ο 16χρονος δέχτηκε την επίθεση μέσα στο σαλόνι του σπιτιού και πρόλαβε να φτάσει στην κουζίνα όπου κατέρρευσε. Η μητέρα των δύο αδελφών προσπάθησε αρχικά να αναλάβει όλη την ευθύνη, η αλήθεια όμως ξεσκεπάζεται και ο δράστης ομολογεί.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, δηλώνει μετανιωμένος:

«Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό».

Τα δύο αδέλφια ετοίμαζαν εκείνο το απόγευμα τις βαλίτσες τους για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κανείς δεν περίμενε τα όσα συνέβησαν για μία τόσο ασήμαντη αφορμή.

«Έχω τύψεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. (…) Ο χρόνος όμως δεν γυρνάει πίσω».

Ο αδελφοκτόνος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών, που θεωρεί μία ποινή ευνοϊκή για το έγκλημα που διέπραξε.

«Περίμενα ισόβια, αλλά ο πρόεδρος κατάλαβε δεν το έκανα με τη θέλησή μου. Ήταν ατύχημα».

Ο 19χρονος Σωτήρης έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο. Η κάθε του μέρα περνά με τις ίδιες βασανιστικές σκέψεις, για τον τρόπο που έβαψε τα χέρια του με αίμα, για την απώλεια του αδελφού του και για την καθημερινότητά του πίσω από τα κάγκελα των φυλακών.