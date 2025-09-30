newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:47

Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Ο 19χρονος σήμερα Σωτήρης, μιλώντας στο MEGA, ξετυλίγει το κουβάρι του στυγνού εγκλήματος στη Νέα Σμύρνη το οποίο και ομολόγησε. Φέρνει στο μυαλό του μία σειρά από εικόνες που στοίχισαν τη ζωή του αδελφού του και κατέστρεψαν, όπως λέει, και τη δική του ζωή.

«Είχα πάρει ένα ψαλίδι και τον βρήκε στον πνεύμονα», περιγράφει.

Το χρονικό της αδελφοκτονίας στη Νέα Σμύρνη

Ήταν μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 2023. Τα δύο αδέλφια άρχισαν να καυγαδίζουν για μία μπλούζα που είχε δανειστεί ο μικρότερος χωρίς την άδεια του μεγάλου αδελφού του.

«Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω, σαν να είδα τον σατανά με τα μάτια μου. Έχασα τα πάντα, δεν κατάλαβα τι είχε γίνει».

Ο αδελφοκτόνος μπήκε κάποια στιγμή στην κρεβατοκάμαρα και άρπαξε ένα ψαλίδι. Κυνήγησε τον 16χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι, μπροστά μάλιστα στα έντρομα μάτια της μητέρας, της γιαγιάς και της 20χρονης κοπέλας του. Το θύμα τότε προσπάθησε να αμυνθεί και να κρυφτεί αλλά δεν τα κατάφερε.

«Του ανοίγω το στόμα, του κάνω ΚΑΡΠΑ. Προσπαθώ να του ανοίξω το στόμα, να του γυρίσω την γλώσσα και δεν έβλεπα ότι κάτι γίνεται. Αρχίζω και φωνάζω ‘φέρτε ασθενοφόρο, τι έκανα;’. Έλεγα στον αδελφό μου ‘είσαι καλά; απάντησέ μου’. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα αυτό που είχε γίνει».

Στο σπίτι επικράτησε πανδαιμόνιο. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά ο 16χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

«Ήμασταν δεμένα από μικρά. Τσακωνόμασταν όπως τα αδέλφια, αλλά όπως κάθε αδέλφια είχαμε αγάπη μεταξύ μας».

Ο 16χρονος δέχτηκε την επίθεση μέσα στο σαλόνι του σπιτιού και πρόλαβε να φτάσει στην κουζίνα όπου κατέρρευσε. Η μητέρα των δύο αδελφών προσπάθησε αρχικά να αναλάβει όλη την ευθύνη, η αλήθεια όμως ξεσκεπάζεται και ο δράστης ομολογεί.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, δηλώνει μετανιωμένος:

«Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό».

Τα δύο αδέλφια ετοίμαζαν εκείνο το απόγευμα τις βαλίτσες τους για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κανείς δεν περίμενε τα όσα συνέβησαν για μία τόσο ασήμαντη αφορμή.

«Έχω τύψεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. (…) Ο χρόνος όμως δεν γυρνάει πίσω».

Ο αδελφοκτόνος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών, που θεωρεί μία ποινή ευνοϊκή για το έγκλημα που διέπραξε.

«Περίμενα ισόβια, αλλά ο πρόεδρος κατάλαβε δεν το έκανα με τη θέλησή μου. Ήταν ατύχημα».

Ο 19χρονος Σωτήρης έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο. Η κάθε του μέρα περνά με τις ίδιες βασανιστικές σκέψεις, για τον τρόπο που έβαψε τα χέρια του με αίμα, για την απώλεια του αδελφού του και για την καθημερινότητά του πίσω από τα κάγκελα των φυλακών.

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo
Η σχέση του άνδρα με μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, το παιδί που απέκτησε μαζί της και ο χωρισμός τους εδώ και 4 χρόνια μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά.

Σύνταξη
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο» – Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα
LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπενφίκα για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός
LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπασκόνια – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το μεγάλο ματς για τη 2η αγωνιστική του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ όπως κάθε άλλο, παίζοντας με στόχο τη νίκη, όπως τόνισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)
Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο