newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Spitogatos: Δίχως… ταβάνι οι αυξήσεις στα ενοίκια φοιτητικής στέγης
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:46

Spitogatos: Δίχως… ταβάνι οι αυξήσεις στα ενοίκια φοιτητικής στέγης

Σε τι τιμή αναζητούν γονείς και φοιτητές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες φοιτητουπόλεις της επικράτειας – Τι δείνουν τα στοιχεία της Spitogatos

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Για πολλούς γονείς και φοιτητές η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού συνεχίζεται ή ξεκινά αρκετά μετά την ανακοίνωση των βάσεων, είτε για την αποφυγή εξόδων μέσα στον Αύγουστο, είτε επειδή δεν βρήκαν ακόμη το ακίνητο που αναζητούν.

Λίγο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, το Spitogatos Insights παρουσιάζει την τάση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025, την περίοδο αυξημένης ζήτησης για φοιτητική στέγη, καθώς και τις τιμές στις οποίες αναζητούν φοιτητικό σπίτι γονείς και φοιτητές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Αττική: Οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης και οι αναζητήσεις φοιτητικών κατοικιών σε δημοφιλείς γειτονιές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 6,6% κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στην Αττική, οι περισσότερες φοιτητικές περιοχές κατέγραψαν αυξήσεις, με τις υψηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης να εντοπίζονται σε Κολωνάκι–Λυκαβηττό και Μετς–Καλλιμάρμαρο, ενώ οι χαμηλότερες καταγράφονται στη Νίκαια και στην περιοχή Πατησίων–Αχαρνών, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον παρακάτω πίνακα.

Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Αττική σημειώνονται στις περιοχές: Γκάζι-Μεταξουργείο-Κεραμεικός, Αιγάλεω, Μετς-Καλλιμάρμαρο και Πατησίων-Αχαρνών.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες, το Spitogatos Insights ανέλυσε τις τιμές αναζήτησης χρηστών για φοιτητικά σπίτια προς ενοικίαση και παρουσιάζει την μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για φοιτητική κατοικία κοντά στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, αναζητούν φοιτητικό σπίτι γύρω στα 550€ στου Ζωγράφου, στα Ιλίσια αναζητούν σπίτι στα 500€ και στην περιοχή Γουδή στα 630€.

Η μέση τιμή αναζήτησης σε περιοχές κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην περιοχή Εξάρχεια-Νεάπολη ανέρχεται στα 500€, στην Κυψέλη στα 470€, ενώ στην περιοχή Γκύζη-Πεδίον του Άρεως στα 450€.

Θεσσαλονίκη: Σε τι τιμές αναζητούν φοιτητικές κατοικίες γονείς και φοιτητές;

Η ανοδική πορεία των μέσων ζητούμενων τιμών φοιτητικών κατοικιών συνεχίστηκε σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο έντονης ζήτησης (Ιούλιος-Αύγουστος 2025), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σταυρούπολη και στην περιοχή Τριανδρία–Δόξα–Κρυονέρι όπου η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας διαμορφώθηκε στα 10,0 €/τ.μ. η οποία είναι αυξημένη κατά 13,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.

Οι πιο οικονομικές επιλογές φοιτητικής στέγης εξακολουθούν να εντοπίζονται στη Σταυρούπολη και στον Εύοσμο, με τη Σταυρούπολη ωστόσο να παρουσιάζει αύξηση 18,3% σε σχέση με την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2024. Αντίθετα, οι πιο ακριβές επιλογές συναντώνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια, όπου οι ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά της ζήτησης, ενδιαφερόμενοι γονείς και φοιτητές αναζητούν φοιτητική κατοικία προς ενοικίαση από 350€. μέχρι 400€. σε περιοχές όπως η Σταυρούπολη που σημειώνει και τις πιο χαμηλές ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας, η περιοχή 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια αλλά και η Άνω Πόλη όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας σε περιοχές όπως η Τούμπα και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία ανέρχεται στα 440€ και 450€  αντίστοιχα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γονείς και φοιτητές αναζητούν φοιτητική κατοικία γύρω στα 410€.

Φοιτητική στέγη στην περιφέρεια: Σημαντικές αυξήσεις με λίγες εξαιρέσεις

Αυξήσεις σημειώνουν ως επί το πλείστον και οι περισσότερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, με εξαίρεση περιοχές όπως τα Τρίκαλα (-4,1%), η Χαλκίδα (-8,0%) και το Αίγιο (-3,8%).

Οι χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (κάτω των 7,0 €/τ.μ.) σημειώνονται και πάλι σε Δράμα, Αίγιο, Κοζάνη, Λαμία, Αγρίνιο, Σάμο, Καστοριά και Κατερίνη. Στον αντίποδα, οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών (άνω των 9,0 €/τ.μ.) εντοπίζονται σε Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και Καλαμάτα.

Οι πιο υψηλές ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών εντοπίζονται και πάλι σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα όπως το Ηράκλειο Κρήτης, τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και το Ρέθυμνο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Όσον φορά τη ζήτηση, η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας στον Βόλο ανέρχεται στα 350 €, στην Πάτρα στα 360 €, στην Αλεξανδρούπολη στα 370 €, ενώ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο Κρήτης η μέση τιμή αναζήτησης φοιτητικού σπιτιού ανέρχεται στα 375 € και 400 € αντίστοιχα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου
Εμβληματικό έργο 29.09.25

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου

Προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου (GREGY). Υπεγράφη το Μνημόνιο βάσει του οποίου δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Ελλάδα 30.09.25

Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 ημέρες στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η 40χρονη εντοπίστηκε σήμερα το πρωί να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στην Αττική Οδό αν και της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για την ίδια παράβαση πριν 4 ημέρες - Βαριές οι νέες ποινές για υποτροπή

Σύνταξη
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Σεισμική δραστηριότητα 30.09.25

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπαλί.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια
«Είναι κρίμα» 30.09.25

Τραμπ σε Πούτιν: Θα έπρεπε να έχεις νικήσει σε μια βδομάδα κι εσύ πολεμάς εδώ και 4 χρόνια

«Είσαι χάρτινη τίγρη;», ρώτησε ο Τραμπ τον Πούτιν. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρα του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ
Champions League 30.09.25

O Αρτέτα περιμένει δύσκολο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τετάρτη το βράδυ τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική του Champions League και ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε ότι περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του.

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο