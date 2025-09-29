«Ο Βλαχοδήμος δικαιώνει το στοίχημα της απόκτησής του» – Αποθέωση για τον Έλληνα τερματοφύλακα στην Ισπανία

Ξανά στο προσκήνιο βρίσκεται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα να είναι εκ των πρωταγωνιστών της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα.

Μάλιστα, ο ισπανικός Τύπος τον αποθέωσε, με την ηλεκτρονική έκδοση της Marca να δημοσιεύει θέμα με τίτλο «Ο Οδυσσέας δικαιώνει το στοίχημα της απόκτησής του».

Ο Βλαχοδήμος μετακόμισε στην Ανδαλουσία το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί στα τελευταία τρία ματς της Σεβίλλης στη La Liga, κρατώντας μία φορά την εστία του ανέπαφη.

«Ο Βλαχοδήμος δικαιώνει το στοίχημα της απόκτησής του»: Το άρθρο της Marca

«Ο Όρτζαν Νίλαντ ποτέ δεν είχε σταθερότητα και ο Αντόνιο Κορδόν (τεχνικός διευθυντής) αναζητούσε έναν έμπειρο για να μεγαλώσει τον ανταγωνισμό αποφασίζοντας να υπογράψει τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος ήρθε ως δανεικός από τη Νιούκαστλ όπου ήταν στο περιθώριο.

Ο Βλαχοδήμος έκανε το ντεμπούτο του με τη Σεβίλλη στη νίκη επί της Αλαβές, αφήνοντας καλή εντύπωση. Αν και δεν χρειάστηκε να επέμβει ιδιαίτερα πέρα από το πέναλτι, μετέδωσε μεγάλη ασφάλεια και απέφυγε κάθε λάθος. Ωστόσο, κόντρα στη Βιγιαρεάλ κράτησε την ομάδα του στις πιο δύσκολες στιγμές, πραγματοποιώντας τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες παρά την ήττα.

‘Ελέγχει την περιοχή και το παιχνίδι στον αέρα, είναι ευέλικτος, γρήγορος και δυνατός, επαγγελματίας που θα προσθέσει πολλά στην ομάδα’, περιέγραφε ο Κορδόν τον Βλαχοδήμο κατά την παρουσίασή του. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός στη νίκη της Σεβίλλης στο Βαγιεκάνο.

Πραγματοποίησε έως και έξι αποκρούσεις, ήταν συνεχώς συγκεντρωμένος για να βγει από την εστία του και να απομακρύνει τις σέντρες των αντιπάλων. Στο δεύτερο ημίχρονο, ξανά στα πιο δύσκολα λεπτά για την ομάδα του, απέκρουσε ένα σουτ του Αλεμάο και εμπόδισε διπλά τα γκολ των Ράτιου και Πατέ Σισέ.

Σε μια μέρα δύσκολη για την ομάδα, ο Οδυσσέας ξεχώρισε και ήταν ο κύριος λόγος που η Σεβίλλη πήρε τους τρεις βαθμούς. Ο Κορδόν φαίνεται ότι βρήκε έναν τερματοφύλακα που δίνει και δεν αφαιρεί βαθμούς, και μέχρι στιγμής η επιλογή του έχει αποδειχθεί επιτυχημένη», αναφέρει το αποθεωτικό θέμα του ισπανικού Μέσου για τον Έλληνα κίπερ.