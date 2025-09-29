Ο ΟΦΗ ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του

Η κάκιστη κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο του Παγκρητίου, στον αγώνα του ΟΦΗ με την Κηφισιά, οδήγησε στην αλλαγή έδρας του επόμενου αγώνα των Κρητικών απέναντι στον Άρη, ο οποίος θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολκοτρώνης» στην Τρίπολη.

Η Κρητική ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την αλλαγή της έδρας, στην οποία απολογήθηκε για την κατάσταση, ενώ ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώσει και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

«Έπειτα από ενημέρωση της κατασκευαστικής εταιρίας (GENNA SPORTS) η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, ο αγώνας με τον Άρη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην έδρα μας.

Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε σε συνάρτηση με την εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την οποία οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη απ’ τους φιλάθλους μας και γενικά από το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας.

Σεβόμενοι σε απόλυτο βαθμό τους φιλάθλους μας, θα ανακοινώσουμε άμεσα τον τρόπο αποζημίωσης των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όπως πράξαμε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας Betsson.»