Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
The Collective: Ένας χρόνος εθελοντικής δράσης και προσφοράς από την Kaizen Gaming
Τα Νέα της Αγοράς 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:08

The Collective: Ένας χρόνος εθελοντικής δράσης και προσφοράς από την Kaizen Gaming

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, προσφέροντας 1.500 ώρες εθελοντισμού και υποστηρίζοντας το έργο 24 ΜΚΟ διεθνώς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Spotlight

Τι σημαίνει να είσαι «Kaizener»; Οι Kaizeners είναι μια ταλαντούχα ομάδα περισσότερων από 2.700 ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, που απαρτίζουν την Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς, με έδρα την Αθήνα και γραφεία στη Θεσσαλονίκη και συνολικά σε 13 πόλεις, σε τέσσερις ηπείρους.

Είναι άνθρωποι που στοχεύουν να γίνονται καλύτεροι κάθε μέρα και ενώνουν τις δυνάμεις τους ως μία ομάδα. Χαρακτηρίζονται από το πάθος, τη δράση και την ενσυναίσθηση και μεταφέρουν αυτές τις αξίες όχι μόνο στην εργασία τους, αλλά και στην κοινωνία γύρω τους.

Τα χαρακτηριστικά αυτά των Kaizeners έρχεται να αξιοποιήσει το «The Collective», το διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού της Kaizen Gaming. Στόχος του είναι μέσα από τη δύναμη του εθελοντισμού των εργαζομένων να δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στις κοινότητες, όπου η εταιρεία έχει παρουσία.

YouTube thumbnail

Τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα το «The Collective» διεθνώς;

Παρότι ξεκίνησε πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα:

  • Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν προσφέρει πάνω από 1.500 ώρες εθελοντικής δράσης.
  • Έχουν υποστηρίξει 24 ΜΚΟ διεθνώς, βοηθώντας τις να ενισχύσουν το έργο τους.

To «The Collective» ξεκίνησε τη δράση του το φθινόπωρο του 2024,  κινητοποιώντας 200 εθελοντές για να καθαρίσουν παραλίες, να μαγειρέψουν γεύματα για ευάλωτους συμπολίτες και να ανακαινίσουν δημόσια πάρκα σε Σάο Πάολο, Λισαβόνα, Σόφια, Βουκουρέστι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το «The Collective» έχει υποστηρίξει τη Help Horses, που διασώζει ανεπιτήρητα άλογα στις παρυφές του Υμηττού

Τον περασμένο Απρίλιο, άλλοι 200 εθελοντές υποστήριξαν δράσεις για την προστασία ζώων και περιβάλλοντος σε 9 πόλεις σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, όπως η φροντίδα αδέσποτων ζώων, η κατασκευή τεχνητών φωλιών για πουλιά και η ενημέρωση για θέματα βιοποικιλότητας.

Τον Ιούλιο, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην κοινωνική ένταξη και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σόφια, Βουκουρέστι, Λισαβόνα, Σάο Πάολο και Μπογκοτά, στήθηκαν σημεία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης στα τοπικά γραφεία της Kaizen Gaming, δίνοντας στους εργαζόμενους την ευκαιρία όχι μόνο να προσφέρουν αλλά και να έρθουν σε άμεση επαφή με τις οργανώσεις που στήριξαν.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

  • Συλλέχθηκαν πάνω από 2.000 είδη (τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη υγιεινής, σχολικός εξοπλισμός, ρούχα, παιχνίδια κ.ά.).
  • Μέσα από το εργαστήριο «The Collective Talk» οι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με ΜΚΟ σε Ελλάδα και Βραζιλία, έχοντας τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε βάθος γύρω από τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν.
  • Περισσότεροι από 4.700 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο – παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες και οικογένειες – ενισχύθηκαν από δωρεές της Kaizen Gaming σε οργανισμούς.

Το έργο του The Collective στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι Kaizeners έχουν υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες που αγγίζουν διαφορετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Έχουν προσφέρει περισσότερα από 400 γεύματα σε ευάλωτους συνανθρώπους σε συνεργασία με τη βραβευμένη ΜΚΟ Organization Earth, ενώ συμμετείχαν και σε διαδραστικό εργαστήριο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μαζί με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, συνέλεξαν περισσότερα από 70 κιλά απορριμμάτων από παραλία της Θεσσαλονίκης, αποκτώντας παράλληλα χρήσιμες γνώσεις για τη θαλάσσια ρύπανση και τα προστατευόμενα είδη. Υποστήριξαν το έργο της DogsVoice, καθαρίζοντας και οργανώνοντας τον νέο χώρο υποδοχής στην Αθήνα, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για σκύλους που αναζητούν οικογένεια. Παράλληλα, βοήθησαν στη φροντίδα των 25 αλόγων που φιλοξενεί η οργάνωση Help Horses στον Υμηττό και στήριξαν το καταφύγιο Stray Planet στη Θεσσαλονίκη με καθημερινές εργασίες συντήρησης. Τέλος, τον Ιούλιο σε συνεργασία με τη  Food Bank, οι εθελοντές συγκέντρωσαν και πρόσφεραν 595 κιλά τροφίμων (1.190 είδη), που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 3.600 γεύματα, ενώ με εταιρική δωρεά διανεμήθηκαν συνολικά 55,5 τόνοι  τροφίμων σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη. Μέσα από αυτή τη δράση, περισσότεροι από 760 ηλικιωμένοι σε 13 ιδρύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έλαβαν ουσιαστική υποστήριξη.

Οι Kaizeners είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εις βάθος για τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι ΜΚΟ που συνεργάζονται με το «The Collective».

Και συνεχίζουμε…

Καθώς το «The Collective» εισέρχεται στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, εξερευνά νέες συνεργασίες με ΜΚΟ. Η πραγματική του αξία ωστόσο δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς, αλλά στη θετική αλλαγή που δημιουργείται στο περιβάλλον, στις ζωές ανθρώπων και ζώων, καθώς και στην υπερηφάνεια και το αίσθημα εκπλήρωσης ενός σημαντικού σκοπού, που βιώνουν οι Kaizeners.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά την JP Morgan και η HSBC συστήνει προσοχή στην αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μετά την JP Morgan και η HSBC συστήνει προσοχή στην αναβάθμιση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Ισορροπία νου και σώματος: Το “centering” κάνει τη διαφορά

Business
AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ελλάδα 29.09.25

Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι

«Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως» λένε για τον παιδικό σταθμό συγγενείς της οικογένειας

Σύνταξη
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου – «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Κρίσιμο ραντεβού 29.09.25 Upd: 19:32

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου - «Πολύ αισιόδοξος» για συμφωνία, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο όπου θα συζητήσουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
Ελλάδα 29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο
Τι θα σημάνει 29.09.25

Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων αυτό το φθινόπωρο

Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας - Δείτε το διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν

Σύνταξη
Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική
Έλλειψη διαφάνειας 29.09.25

Γαλλία: Καταγγελία κατά του πρωθυπουργού Λεκορνί – Είπε ψέματα ότι έχει μεταπτυχιακό στη Νομική

Ο Λεκορνί δήλωνε ότι έχει ολοκληρώσει διετείς μεταπτυχιακές σπουδές, χωρίς να έχει την πιστοποίηση. Στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι δηλώνοντας ψευδές δίπλωμα, πλήττει την αξιοπιστία της εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025
Ελλάδα 29.09.25

Σχέδιο Αριάδνη: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στους 8 μήνες του 2025

Όπως επισημαίνεται από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις
Ελλάδα 29.09.25

Κύκλωμα διακινούσε λαθραία ποτά και παράνομα φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορείο από το εξωτερικό – Δέκα συλλήψεις

Οι δράστες είχαν κατασκευάσει ειδικές κρύπτες στα τουριστικά λεωφορεία και έφερναν τα παράνομα προϊόντα στην Ελλάδα - Συνελήφθησαν 10 άτομα

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες – Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα
Αιματοκύλισμα 29.09.25

Το Ισραήλ σκότωσε 50 Παλαιστίνιους μέσα σε 24 ώρες στη Γάζα - Απομακρύνθηκαν 190 ασθενείς από τη Λωρίδα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα - Η ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου για την απομάκρυνση ασθενών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο