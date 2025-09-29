Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται το πρωί της Δευτέρας στην Αττική λόγω της βροχής.

Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία καταγράφεται στον Κηφισό όπου στην κάθοδο το μποτιλιάρισμα είναι μήκους 14 χλμ. από την Κηφισιά μέχρι την Πέτρου Ράλλη.

Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και συνεχίζονται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δύσκολες για τους οδηγούς και η Κηφισία και η Μεσογείων προς το κέντρο της Αθήνας, η Κατεχάκη προς Κηφισίας, η άνοδος του Καρέα, η Ηλιουπόλεως προς κέντρο, η Παραλιακή προς Πειραιά από την Συγγρού.

Στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία και 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.