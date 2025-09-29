Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται το πρωί της Δευτέρας στην Αττική λόγω της βροχής.
Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία καταγράφεται στον Κηφισό όπου στην κάθοδο το μποτιλιάρισμα είναι μήκους 14 χλμ. από την Κηφισιά μέχρι την Πέτρου Ράλλη.
Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και συνεχίζονται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δύσκολες για τους οδηγούς και η Κηφισία και η Μεσογείων προς το κέντρο της Αθήνας, η Κατεχάκη προς Κηφισίας, η άνοδος του Καρέα, η Ηλιουπόλεως προς κέντρο, η Παραλιακή προς Πειραιά από την Συγγρού.
Στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία και 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,
20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/Qe9BCnffU5
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 29, 2025
- Airbnb: Σε ισχύ οι νέοι όροι από την 1η Οκτωβρίου – Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες
- One Battle After Another: H δυστοπία του σήμερα, καρέ καρέ, στη μεγάλη οθόνη
- Φερνάντο Ντε Τζόρτζι: Ο «Αντσελότι» του βόλεϊ
- Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
- Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
- Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις