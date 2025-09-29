Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στην Καλλιθέα
Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης στην Καλλιθέα
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.
Η καφετέρια βρίσκεται επί της λεωφόρου Θησέως και σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Άμεση Δράση, η κρατική ασφάλεια, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να κατορθώνουν μετά από λίγη ώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στην #Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025
Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης.
Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής αυτής επίθεσης.
