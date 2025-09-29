newspaper
29.09.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στην Καλλιθέα
Ελλάδα 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:50

Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια στην Καλλιθέα

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.

Η καφετέρια βρίσκεται επί της λεωφόρου Θησέως και σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Άμεση Δράση, η κρατική ασφάλεια, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να κατορθώνουν μετά από λίγη ώρα να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης.

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής αυτής επίθεσης.

Ηλεκτρισμός
Τιμές ρεύματος: Έκρηξη σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω άπνοιας…

Τιμές ρεύματος: Έκρηξη σε Ελλάδα και Ευρώπη λόγω άπνοιας…

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη
Βίντεο 29.09.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αποχωρώντας από το σημείο - «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός» λέει ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη φθορές

Σύνταξη
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
Έλληνες & Ελληνίδες 28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη
Βίντεο 29.09.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αποχωρώντας από το σημείο - «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός» λέει ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη φθορές

Σύνταξη
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Εις το όνομα του πατρός
«Mέχρι τέλους» 29.09.25

Εις το όνομα του πατρός

Οι Αρχές αποφάσισαν να αποδεχθούν το ένα από τα δύο αιτήματα του Πάνου Ρούτσι. Την εκταφή για έλεγχο DNA. Το «μέχρι τέλους» του πατέρα συγκλονίζει και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

