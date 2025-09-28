Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό
Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τους παίκτες που θα συνθέσουν την αρχική 11άδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague.
Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πράσινων για το παιχνίδι με τους Αγρινιώτες. Ο Έλληνας τεχνικός προχώρησε έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς και το παιχνίδι κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις
Ο Λαφόν παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Κυριακόπουλο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα είναι ο Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, ενώ στα άκρα βρίσκονται οι Τετέ και Τσούριτσιτς. Τέλος, θέση στην κορυφή της επίθεση παίρνει ο Σφιντέρσκι.
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρκι, Τζούριτσιτς.
Στον πάγκο θα είναι οι: Στάμελλος, Κότσαρης, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς
The green 1⃣1⃣ ☘
#Panathinaikos #PAOFC #PANPAO #StoiximanSuperLeague #slgr #GB32 pic.twitter.com/zuE3Y7w7U9
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 28, 2025
Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες-Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου-Μπουχαλάκης, Εστέμπαν-Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο-Αγκίρε
Στον πάγκο: Παρδαλός, Μάνος, Γκαρθία, Κοντούρης, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Ζίβκοβιτς, Άλεξιτς, Μανρίκε, Τσούρα, Αγαπάκης, Μαυρίας.
