Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague.

Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πράσινων για το παιχνίδι με τους Αγρινιώτες. Ο Έλληνας τεχνικός προχώρησε έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς και το παιχνίδι κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις

Ο Λαφόν παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Κυριακόπουλο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα είναι ο Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, ενώ στα άκρα βρίσκονται οι Τετέ και Τσούριτσιτς. Τέλος, θέση στην κορυφή της επίθεση παίρνει ο Σφιντέρσκι.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρκι, Τζούριτσιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Στάμελλος, Κότσαρης, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες-Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου-Μπουχαλάκης, Εστέμπαν-Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο-Αγκίρε

Στον πάγκο: Παρδαλός, Μάνος, Γκαρθία, Κοντούρης, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Ζίβκοβιτς, Άλεξιτς, Μανρίκε, Τσούρα, Αγαπάκης, Μαυρίας.