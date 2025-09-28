Παρελθόν αποτελεί ο βουλευτής του Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών του κόμματος ΝΙΚΗ Νικόλαος Βρεττός, καθώς αποφασίστηκε από την επιτροπή δεοντολογίας του πρώην κόμματός του πως η στάση του κατά την ψηφοφορία για προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, ήταν εκτός γραμμής.

Ο βουλευτής υπερψήφισε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για πρόεδρο, τον Ανδρέα Νικολόπουλο, πράγμα που έμελλε να δημιουργήσει μεγαλύτερη ενόχληση προς το πρόσωπό του.

Τι είχε πει ο βουλευτής για την κλήση του στην επιτροπή δεοντολογίας από την ΝΙΚΗ

Ο ίδιος κατά την κλήση του στις 16 Σεπτεμβρίου στην επιτροπή δεοντολογίας, είχε αναφέρει στην ΕΡΤ ότι αναγνωρίζει «το δικαίωμα της Νέας Δημοκρατίας να ορίζει τον Πρόεδρο, γι’ αυτό τον ψήφισα. Δεν ψήφισα όμως το μονοκομματικό Προεδρείο. Σε μια εποχή σκανδάλων δεν μπορεί να υπάρχει Πρόεδρος μόνος του».

Όμως τόνισε δικαιολογώντας την υπερψήφιση του εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας, ήταν «πολύ ενοχλητικός για τη Νέα Δημοκρατία» και δεν συμβιβάστηκε. «Δεν είχα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες, παρά την ομόφωνη απόφαση του κόμματός μου», είχε πει χαρακτηριστικά απορρίπτοντας κάθε μομφή ότι είναι «φιλικός» προς τη Νέα Δημοκρατία.

«Αν ακουγόταν η αλήθεια, θα ήταν καλύτερη η ζωή των πολιτών. Η πολιτική είναι μια συνεχής μάχη ανάμεσα στην αλήθεια, την εντιμότητα και τα συμφέροντα».

Ο ίδιος είχε αναφέρει εκείνη την περίοδο πως δεν θα παραδώσει την έδρα του.

Τι ανέφερε η ΝΙΚΗ στην ανακοίνωσή της

Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος «ΝΙΚΗ», ο βουλευτής Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νικόλαος Βρεττός, διαγράφεται οριστικά από το μητρώο μελών του Κινήματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού.

Υπενθυμίζουμε ότι ο λόγος της παραπομπής του κ.Βρεττού στην Επιτροπή Δεοντολογίας ήταν η αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υπερψηφίσει ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόταση της ΝΔ.

Η διαφοροποίησή του από την γραμμή της ΝΙΚΗΣ αλλά και οι σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε «γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής» είναι ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες από το Κίνημα, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο αποτελεί έγκλημα κατά της Πατρίδας μας.