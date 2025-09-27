Ουκρανός στρατιώτης σώζει τη ζωή του πετυχαίνοντας ρωσικό drone στο… παρά ένα

Ένας Ουκρανός στρατιώτης κατάφερε να καταρρίψει με καραμπίνα ένα ρωσικό drone λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτό χτυπήσει το φορτηγό του. Με την έκτη προσπάθεια και χωρίς να στοχεύσει με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, δεδομένης της δυσκολίας της κίνησης του drone και του φορτηγού στο οποίο επέβαινε, κατάφερε να αποτρέψει την έκρηξη.

Μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι first person shooter όπου ο παίχτης βλέπει μόνο το όπλο του και τον αντίπαλο, όπως αυτή είναι η ζοφερή πραγματικότητα του ουκρανικού μετώπου, όπου Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες ρισκάρουν κάθε μέρα τη ζωή τους την ώρα που οι χειριστές drone, παίρνουν πόντους και ανταμοιβές (και ενίοτε κάποιοι παίρνουν μίζες) για κάθε επιτυχημένο χτύπημα.

Το gamification ή η παιχνιδοποίηση του πολέμου είναι ένα ζήτημα που ήδη απασχολεί τους ειδικούς και αφορά κυρίως τους χειριστές drone που από απόσταση αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους σαν να πρόκειται για παιχνίδι και όχι για την αληθινή ζωή.

Τα πολεμικά drone έχουν αλλάξει ολόκληρο το πρόσωπο του σύγχρονου πολέμου και ειδικά με τα drones που κινούνται σε σμήνη κατευθυνόμενα από τεχνητή νοημοσύνη, η ζωή και η επιβίωση στο μέτωπο γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη.

Πως ο πόλεμος με drones μετατρέπεται σε παιχνίδι

Η παιχνιδοποίηση ήρθε στον πόλεμο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τον Αύγουστο του 2024, όταν ο Στρατός των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση για την απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τις ένοπλες δυνάμεις, εγκαινίασε ένα σύστημα «μπόνους».

Ο πόλεμος με drones είναι κατάλληλος για την παιχνιδοποίηση, επειδή όλοι οι σκοτωμοί καταγράφονται από τις ίδιες κάμερες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για την πτήση των αεροσκαφών και υπάρχει ήδη ένα σύστημα για την καταγραφή τους. Μόλις καταγραφεί, ταυτοποιηθεί και επιβεβαιωθεί μια δολοφονία από drone, κερδίζει έναν αριθμό πόντων ανάλογα με τη στρατιωτική αξία του αντικειμένου που καταστράφηκε.

Πλέον περισσότερους πόντους κερδίζει κανείς αν σκοτώνει αντίπαλους χειριστές drone και τεθωρακισμένα. Η Ρωσία έχει επίσης εξελίξει πάρα πολύ το σύστημα επιθέσεων με drones, όμως επιλέγει να μην δημοσιοποιεί συχνά βίντεο από αυτές τις επιθέσεις.

Πλέον τα drones χρησιμοποιούνται από στρατούς, μέχρι καρτέλ και συμμορίες, κάτι που δεν δείχνει να μπορεί να αλλάξει στο άμεσο μέλον.