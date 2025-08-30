Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο στρατηγικής σημασίας γέφυρες εντός ρωσικού εδάφους. Πώς το κατάφεραν αυτό; Αξιοποιώντας στο έπακρο τις ίδιες τις νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι ρωσικές δυνάμεις για να τις ανατινάξουν σε περίπτωση ουκρανικής προέλασης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την 58η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, με τη χρήση μικρών drones πρώτου προσώπου (FPV) αξίας περίπου 600 δολαρίων, τα οποία εντόπισαν και χτύπησαν αποθήκες αντιαρματικών ναρκών και πυρομαχικών κρυμμένων κάτω από τις γέφυρες.

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο CNN, οι γέφυρες βρίσκονταν στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με το Χάρκοβο.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Ουκρανοί παρατήρησαν «ύποπτη κινητικότητα» γύρω από τη γέφυρα. Επειδή ένα συνηθισμένο drone αναγνώρισης δεν μπορούσε να περάσει από κάτω λόγω παρεμβολών, χρησιμοποίησαν drone με οπτική ίνα και κάμερα, το οποίο αποκάλυψε την κρυψώνα με τις νάρκες.

«Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε» λέει εκπρόσωπος της ταξιαρχίας, εξηγώντας το πως έδρασαν οι Ουκρανοί.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την πτήση του drone κάτω από τη γέφυρα, την αποκάλυψη της στοίβας με τις νάρκες και τη στιγμή της σύγκρουσης που προκαλεί μια τεράστια έκρηξη.

Μάλιστα, ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε άλλη γέφυρα της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε αντίστοιχη παγίδευση.

«Είδαμε την ευκαιρία και την αξιοποιήσαμε» τόνισαν οι Ουκρανοί.

Σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού

Η καταστροφή των δύο αυτών γεφυρών θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού κοντά στα σύνορα, σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πιέζουν με αργά αλλά σταθερά βήματα στην πρώτη γραμμή και ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφεύγει να ανοίξει συζήτηση για κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει καθημερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους σε πόλεις και κρίσιμες υποδομές, με τον άμαχο πληθυσμό να παραμένει στο στόχαστρο. Από ρωσικής πλευράς δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο για τα πλήγματα στις γέφυρες.