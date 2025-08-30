newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 14:33

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ

Στο Μπέλγκοροντ οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν αποθήκες ναρκών των Ρώσων κάτω από τις γέφυρες – Κι ολόκληρη η επιχείρηση έγινε με drones αξίας μόλις 600 δολαρίων!

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο στρατηγικής σημασίας γέφυρες εντός ρωσικού εδάφους. Πώς το κατάφεραν αυτό; Αξιοποιώντας στο έπακρο τις ίδιες τις νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι ρωσικές δυνάμεις για να τις ανατινάξουν σε περίπτωση ουκρανικής προέλασης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την 58η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, με τη χρήση μικρών drones πρώτου προσώπου (FPV) αξίας περίπου 600 δολαρίων, τα οποία εντόπισαν και χτύπησαν αποθήκες αντιαρματικών ναρκών και πυρομαχικών κρυμμένων κάτω από τις γέφυρες.

Πώς οι Ουκρανοί κατάφεραν να ανατινάξουν δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο CNN, οι γέφυρες βρίσκονταν στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με το Χάρκοβο.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Ουκρανοί παρατήρησαν «ύποπτη κινητικότητα» γύρω από τη γέφυρα. Επειδή ένα συνηθισμένο drone αναγνώρισης δεν μπορούσε να περάσει από κάτω λόγω παρεμβολών, χρησιμοποίησαν drone με οπτική ίνα και κάμερα, το οποίο αποκάλυψε την κρυψώνα με τις νάρκες.

«Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε» λέει εκπρόσωπος της ταξιαρχίας, εξηγώντας το πως έδρασαν οι Ουκρανοί.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την πτήση του drone κάτω από τη γέφυρα, την αποκάλυψη της στοίβας με τις νάρκες και τη στιγμή της σύγκρουσης που προκαλεί μια τεράστια έκρηξη.

Μάλιστα, ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε άλλη γέφυρα της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε αντίστοιχη παγίδευση.

«Είδαμε την ευκαιρία και την αξιοποιήσαμε» τόνισαν οι Ουκρανοί.

Σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού

Η καταστροφή των δύο αυτών γεφυρών θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού κοντά στα σύνορα, σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πιέζουν με αργά αλλά σταθερά βήματα στην πρώτη γραμμή και ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφεύγει να ανοίξει συζήτηση για κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει καθημερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους σε πόλεις και κρίσιμες υποδομές, με τον άμαχο πληθυσμό να παραμένει στο στόχαστρο. Από ρωσικής πλευράς δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο για τα πλήγματα στις γέφυρες.

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Flotilla: Ο στόλος της Ελευθερίας ξεκινά με δεκάδες πλοία για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κόσμος 30.08.25

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Στον Καναδά 30.08.25

Ομάδες για τα πολιτικά δικαιώματα στον Καναδά χαρακτήρισαν το μέτρο για τη δημόσια προσευχή «ανησυχητικό» καθώς στοχοποιεί θρησκευτικές μειονότητες και παραβιάζει «βασικές δημοκρατικές ελευθερίες»

Σύνταξη
Αδιανόητο 30.08.25

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία 30.08.25

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία 30.08.25

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Φούλαμ για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.

Σύνταξη
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Τραγωδία 30.08.25

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Ποιοι συμμετέχουν 30.08.25

Ο στόλος της Ελευθερίας Global Sumud Flotilla σαλπάρει την Κυριακή 31 Αυγούστου για τη Γάζα - Στους επιβαίνοντες η Σούζαν Σάραντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ - Συναυλία στην Αθήνα

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Γυρίστε πολεμικές σειρές!» 30.08.25

Στέλεχος πανίσχυρης δεξαμενής σκέψης στις ΗΠΑ ενθαρρύνει την παραγωγή πολεμικών ταινιών στην τηλεόραση πολλών χωρών, ώστε να πειστούν οι τηλεθεατές να εγκρίνουν αύξηση αμυντικών δαπανών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στην Πάτρα 30.08.25

«Η γιαγιά θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου» γράφει ο τραγικός πατέρας, ενώ ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να έχει κάποιος για «τον ασυνείδητο οδηγό που κρατείται»

Σύνταξη
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Κόσμος 30.08.25

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο των μαύρων αυτοκινήτων στην άνοδο της θερμοκρασίας - Σε συνθήκες καύσωνα τα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα μπορεί να ενισχύσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Τα σημάδια 30.08.25

Πολλά παιδιά με DLD φαίνονται να επικοινωνούν φυσιολογικά σε καθημερινές συζητήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν το γλωσσικό περιεχόμενο γίνεται πιο σύνθετο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έλεγχοι 30.08.25

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
