Σε ασφυξία η κτηνοτροφία – Κίνδυνος για ελλείψεις στην αγορά

Αυτή την περίοδο, με τις μειωμένες σφαγές αιγοπροβάτων παρατηρούνται οι πρώτες ελλείψεις σε ελληνικό αρνί γάλακτος, ενώ σύμφωνα με την αγορά, αν δεν αποδώσουν τα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί, το επόμενο διάστημα αναμένεται το πρόβλημα να ενταθεί.Την ίδια στιγμή, με ανοδικούς ρυθμούς καταγράφονται οι εισαγωγές από χώρες όπως η Ρουμανία, πιέζοντας τις τιμές προς τα κάτω. Αυτή την περίοδο στις λίγες «καθαρές» περιοχές, όπου οι σφαγές επιτρέπονται, η τιμή παραγωγού για το αρνί γάλακτος φτάνει έως και τα 9 ευρώ/κιλό.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται διάφορα σενάρια για το πώς θα ανακοπεί η έξαρση της ευλογιάς προβάτων, αλλά η κατάσταση χαρακτηρίζεται «αδιέξοδη» από τους φορείς του κλάδου.

Παράλληλα, ένας ακόμα κλάδος άρρηκτα δεμένος με την ελληνική κτηνοτροφία, τα ελληνικά σφαγεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, με δεκάδες να έχουν ήδη αναστείλει λειτουργία. Το πάγιο κόστος λειτουργίας και οι δανειακές υποχρεώσεις δεν καλύπτονται, καθώς οι σφαγές και άρα τα έσοδα, έχουν καταρρεύσει.

Σε οικονομική ασφυξία

Στο μεταξύ, οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να στερούνται ρευστότητας, καθώς αδυνατούν να διαθέσουν ζώα στην αγορά. Όπως τονίζει στον ΟΤ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα προέρχεται από την αναγκαστική παρατεταμένη διατήρηση των ζώων στους στάβλους.

Η σίτιση για μήνες εκτοξεύει το κόστος παραγωγής, την ώρα που οι ζωοτροφές παραμένουν ακριβές. «Αντί να βγάζουμε τα αρνάκια στις 25 μέρες, τα κρατάμε για μήνες. Το κόστος αυτό καταστρέφει όλη την παραγωγική αλυσίδα» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας και απειλεί με μαζικά λουκέτα μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μόσχος κάνει λόγο για «οικονομική δυσπραξία» λόγω της αδυναμίας σφαγής ζώων, ιδιαίτερα των αρνιών γάλακτος, τα οποία εξασφαλίζουν και καλύτερη τιμή για τον παραγωγό: «Χάνουμε επιπλέον εισόδημα όσο μεγαλώνει το ζώο καθώς η τιμή πέφτει. Και αυτό γιατί πλέον μιλάμε για ένα άλλο προϊόν και όχι για αρνάκι γάλακτος», εξηγεί.

Οι σφαγές αιγοπροβάτων – που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής παραγωγής – έχουν μειωθεί έως και 80% λόγω των ζωονόσων με αποτέλεσμα να πλήττονται καίρια τόσο οι παραγωγοί όσο και τα σφαγεία

Αντίκτυπος και στα σφαγεία

Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Εκτός από τους ανθρώπους της παραγωγής, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας αυτών που μετρούν απώλειες από την ευλογιά προβάτων, σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας αντιμετωπίζει και ο κλάδος των σφαγείων, τα οποία αριθμούν περί τα 70 με 80 σε όλη τη χώρα.

Όπως περιγράφει στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας, Βασίλης Μεγαλοβασίλης, οι σφαγές αιγοπροβάτων – που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής παραγωγής – έχουν μειωθεί έως και 80% λόγω των ζωονόσων με αποτέλεσμα να πλήττονται καίρια τόσο οι παραγωγοί όσο και τα σφαγεία.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο η επιζωοτία της ευλογιάς, σε συνδυασμό με την πανώλη, οδήγησε σε μαζικές απώλειες ζώων, για τις οποίες οι αποζημιώσεις είναι αργές και ανεπαρκείς», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μεγαλοβασίλης. Όπως τονίζει ο ίδιος, χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρόνια για να ξαναστηθεί μια παραγωγική μονάδα, ενώ στο μεσοδιάστημα, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να συντηρηθούν χωρίς ουσιαστική στήριξη.

Η δραματική μείωση των σφαγών αιγοπροβάτων έχει φέρει σε αδιέξοδο και τον κλάδο των σφαγείων. Οι φορείς του κλάδου έχουν ήδη ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών όχι άμεση επιδότηση, αλλά πάγωμα δανειακών δόσεων και επιτοκίων για τις ζημιογόνες επιχειρήσεις. Η πρόταση αυτή, όπως τονίζει στον ΟΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδας, στοχεύει στη διατήρηση της βιωσιμότητας τους μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. «Είναι ανάγκη να παρθούν αυτά τα μέτρα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε και εμείς ζωντανοί», λέει χαρακτηριστικά.

Αν και οι προβλέψεις είναι ακόμα ρευστές για το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην παραγωγή και την αγορά, ωστόσο, όπως σημειώνει ο κ. Μεγαλοβασίλης, η κρίση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια ουσιαστική «επανεκκίνηση» της κτηνοτροφίας, με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επένδυση στην πραγματική παραγωγή.

«Ότι και να γίνει πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα. Σήμερα δεν γνωρίζουμε πώς θα βγούμε απ’ αυτή την κατάσταση, όμως και οι παραγωγοί πρέπει να μείνουν όρθιοι και τα σφαγεία να παραμείνουν ζωντανά», επισημαίνει ο κ. Μεγαλοβασίλης.

Πηγή: ΟΤ