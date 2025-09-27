Η drag queen Alexis Stone μεταμορφώθηκε σε Μόνα Λίζα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο – «Πηλός, υπομονή και μαγεία»

Ο Elliot Joseph Rentz, drag queen με το καλλιτεχνικό όνομα Alexis Stone, μεταμορφώθηκε σε Μόνα Λίζα για την παρουσίαση της γυναικείας συλλογής Boss Spring/Summer 2026 στο Μιλάνο.

Ο Rentz, μέσω του drag alter ego του, είναι δημοφιλής στο TikTok και το Instagram για τις περίτεχνες μεταμορφώσεις του σε διάσημες φιγούρες, προσωπικότητες και μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, από την Ντόλι Πάρτον και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, έως την Μιράντα Πρίστλι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada».

«Το διαχρονικό παράδοξο»

Αν και υπάρχουν πολλοί influencers των οποίων το περιεχόμενο αφορά το μακιγιάζ, ο Rentz πηγαίνει συχνά πυκνά το παιχνίδι ένα βήμα παρακάτω και παρουσιάζει μεταμορφώσεις που επηρεάζουν κάθε εκατοστό του σώματος του.

«Όταν ο Marco Falcioni πρότεινε για πρώτη φορά να ζωντανέψουμε τη Μόνα Λίζα, ομολογώ ότι ήμουν διστακτικός. Δεν είμαι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και η Μόνα είναι αναμφισβήτητα το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην ιστορία. Αλλά με πηλό, υπομονή και τη μαγεία της προσθετικής τέχνης, το αδύνατο σταδιακά έγινε δυνατό», έγραψε σε δημοσίευση του στο Instagram ο Rentz.

«Η βαθιά αγάπη και γνώση του Marco για την τέχνη, σε συνδυασμό με το διαχρονικό παράδοξο της απεικόνισης ενός προσώπου που όλοι γνωρίζουν αλλά κανείς δεν έχει δει πραγματικά, με ενέπνευσαν να αναλάβω αυτή τη σουρεαλιστική πρόκληση», πρόσθεσε.

Θύελλα και Ορμή

Ο Rentz εμπιστεύτηκε τελικά τον Marco Falcioni και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Στο πλαίσιο της προώθησης της Boss, ένα sub-brand της Hugo Boss, παρευρέθηκε στην επίδειξη μόδας της μάρκας ως Μόνα Λίζα, αν και φυσικά είχε επιλέξει outfit με κομμάτια με τη νέα συλλογή, η οποία, όπως είπε ο δημιουργικός διευθυντής Marco Falcioni στο WWD, «επικαλείται το γερμανικό Sturm und Drang».

Ο Falcioni, αναφέρεται στο κίνημα Θύελλα και Ορμή (Sturm und Drang), το οποίο αναπτύχθηκε στη Γερμανία κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Σε αντίθεση με τον ορθολογισμό του διαφωτισμού, το εν λόγω κίνημα, το οποίο πήρε το όνομα του από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Φρίντριχ Μαξιμίλιαν φον Κλίνγκερ, εξυπηρετούσε την απόλυτη ελευθερία του δημιουργού: από τη σκέψη έως τα συναισθήματα του.

«Η απόλυτη διαφημιστική καμπάνια»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Rentz μεταμορφώνεται για μια επίδειξη μόδας. Το 2022, παρακολούθησε την επίδειξη της Balenciaga ως ο χαρακτήρας του Ρόμπιν Ουίλιαμς στην κωμική ταινία του 1993 «Η Κυρία Ντάουτφαϊερ».

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2024, ο Rentz εμφανίστηκε ως η Μιράντα Πρίστλι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» – την οποία υποδύθηκε η Μέριλ Στριπ.

«Οι μάρκες λατρεύουν να συμμετέχουν σε αυτές τις viral διαφημιστικές ενέργειες», δήλωσε ο Rentz στο CNN τον Ιούλιο. «Είναι, στην ουσία, η απόλυτη διαφημιστική καμπάνια, γιατί είναι σαν μια κινούμενη αφίσα και πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν αυτούς τους κλασικούς ή cult χαρακτήρες, αφού τους έχουν δει να μεγαλώνουν. Για τις μάρκες, είναι ένας τρόπος να γίνουν μέρος αυτής της μαγείας», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: ARTnews