Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Όταν οι άνθρωποι ενώνονται με αγάπη και αλληλεγγύη, μπορούν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία και να δημιουργήσουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η δύναμη της συλλογικότητας και της κοινής προσπάθειας αναδεικνύεται πιο πολύτιμη από ποτέ.

Αυτό ακριβώς έκαναν το βράδυ της Παρασκευής χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, γέμισαν το εμβληματικό Βεάκειο Θέατρο Πειραιά και έστειλαν ένα πολύ δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης, γεμίζοντας το χώρο με φως, μουσική και ελπίδα!

Ήταν μια βραδιά στην οποία η τέχνη συναντήθηκε με την κοινωνική προσφορά και απέδειξε ότι η μουσική μπορεί να είναι γέφυρα καρδιάς.

Συνοδοιπόρος σε αυτό το σπουδαίο «ταξίδι αλληλεγγύης» ήταν ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ο οποίος με την ξεχωριστή ερμηνευτική του δύναμη, πρόσφερε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που μίλησαν στην ψυχή όλων, μικρών και μεγάλων.

Το κοινό τον ακολούθησε σε κάθε στίχο, σε κάθε μελωδία, σε μια σχέση αλληλεπίδρασης που έκανε την ατμόσφαιρα, κάτω από τον ουρανό του Πειραιά, μαγική.

Μαζί του και η χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, με την αγνότητα και τη φρεσκάδα των νέων φωνών, πρόσθεσαν την ιδιαίτερη δική τους πινελιά.

Όλοι μαζί έπλασαν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό συναισθημάτων, το οποίο κινήθηκε από την συγκίνηση μέχρι την χαρά και από την νοσταλγία μέχρι την αισιοδοξία.

Μια βραδιά για όσους έχουν ανάγκη

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και τη στήριξη του Δήμου Πειραιά, ως μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης, με σκοπό την ενίσχυση του πολυσχιδούς φιλανθρωπικού έργου της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς.

Η συναυλία που αποτελεί πλέον θεσμό για την Μητρόπολη Πειραιώς πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενίσχυση του πολύπλευρου φιλανθρωπικού έργου της τοπικής εκκλησίας, προκειμένου να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες συνανθρώπων μας που αναζητούν στήριγμα και βοήθεια στην δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν.

Έργο που δεν σταματά μόνο στη σίτιση εκατοντάδων συνανθρώπων μας σε καθημερινή βάση, αλλά απλώνεται σε μια σειρά δράσεων κοινωνικής πρόνοιας που αγκαλιάζουν όσους το έχουν ανάγκη. Πρόκειται για έναν αγώνα που δίνεται καθημερινά, αθόρυβα και με ανιδιοτέλεια, προκειμένου να μην είναι κανείς μόνος του απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Αυτό που έγινε στο Βεάκειο το βράδυ της Παρασκευής ήταν κάτι πολύ παραπάνω από μια συναυλία. Ήταν μια ουσιαστική πράξη αγάπης και στήριξης.

Κάθε πρόσκληση, κάθε θέση που γέμισε ήταν μια δέσμευση απέναντι στους πιο ευάλωτους. Ήταν ένα ηχηρό μήνυμα ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια πράξη που μπορεί να αλλάξει ζωές. Το χειροκρότημα, οι φωνές, τα χαμόγελα, όλα συνενώθηκαν σε μια κοινή υπόσχεση: να μη μείνει κανείς μόνος.

Τιμήθηκε το ΜΕGA για την σειρά «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό»

Την εκδήλωση παρουσίασαν η Στέλλα Στυλιανού και ο Δημήτρης Αλφιέρης, ενώ στη φετινή εκδήλωση τιμήθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA για την προβολή της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό», καθώς και ο ηθοποιός Νικήτας Τσακίρουγλου, που πρωταγωνιστούσε σε αυτήν.

«Έχουμε αρκετό κόσμο, αυτό δείχνει ότι ο Παΐσιος, το σήριαλ που έπαιξα και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει απήχηση και κινητοποίησε τον ορθόδοξο κόσμο» ανέφερε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Την ύψιστη τιμητική διάκριση από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς έλαβε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Εφραίμ.

Το βράδυ της 26η Σεπτεμβρίου, η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, ο Θοδωρής Φέρρης και πάνω απ’ όλα που ο κόσμος που γέμισε ασφυκτικά το Βεάκειο Θέατρο στον Πειραιά, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι όταν ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας, η μουσική είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από απλή διασκέδαση, είναι αφορμή για προσφορά.

Γιατί η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ενότητα και στην πίστη ότι όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τον διπλανό μας και να αλλάξουμε, έστω και λίγο, τον κόσμο γύρω μας.