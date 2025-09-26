Χωρίζει το ζευγάρι που είχε τραυματιστεί με φουσκωτό στη Λέρο

Χωριστούς δρόμους φαίνεται πως τραβούν ο Αλί Σαμπαντζί και η Βουσλάτ Ντογκάν, γόνοι δύο εκ των πλουσιότερων οικογενειών της Τουρκίας, μετά από 29 χρόνια γάμου.

Είναι το διαζύγιο για το οποίο μιλά όλη η Τουρκία εδώ και καιρό, με τον πιο διάσημο γάμο της γειτονικής χώρας να φτάνει στο τέλος του.

Στα 29 χρόνια του γάμου τους έφεραν κοντά τις οικογένειες Σαμπαντζί και Ντογάν. Ο Αλί Σαμπαντζί και η Βουσλάτ Ντογάν όμως χωρίζουν.

Το ατύχημα στη Λέρο το 2023 κλόνισε το γάμο τους

Τη νύχτα της 23ης Αυγούστου του 2023, ανοιχτά της Λέρου το φουσκωτό που οδηγούσε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρίας Pegasus Airlines, πέφτει σε βράχια.

Εκείνος τραυματίζεται πολύ σοβαρά, το ίδιο και η σύζυγός του, τα δύο παιδιά τους πρόλαβαν κι έπεσαν στο νερό.

«Είχαμε ένα ατύχημα. Είχαμε ένα ατύχημα με το ταχύπλοο σκάφος μας. Η γυναίκα μου τραυματίστηκε στο πρόσωπο, δεν μπορούσε να μιλήσει. Νομίζω ήταν 10 ή 11 το βράδυ. Τα παιδιά έπεσαν στο νερό δίπλα σε έναν βράχο. Έπεσαν στο νερό αλλά δεν χτύπησαν στο βράχο. Χάρη στο Θεό», είχε πει ο επιχειρηματίας.

Ο Αλί Σαμπατζί σώζεται χάρη στην αυτοθυσία των γιατρών του νοσοκομείου τη Λέρου. Η Βουσλάν Σαμπαντζί έχει συντριπτικά τραύματα στο πρόσωπο. Και οι δύο χρειάστηκαν δεκάδες χειρουργεία αποκατάστασης.

«Χτυπήσαμε στα βράχια. Έτσι συμβαίνουν αυτά. Τα ατυχήματα συμβαίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη και ξαφνικά η ζωή σταματάει. Έτσι συνειδητοποιείς πόσο πολύτιμη είναι η ζωή, πόσο πολύτιμη είναι η υγεία. Τα σημαντικά είναι τα πιο απλά πράγματα. Να μπορείς να φας, να μπορείς να καταπιείς τα φάρμακά σου, να αγκαλιάσεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Συνειδητοποιώ πόσο σημαντικά είναι αυτά. Εκτιμάς την οικογένεια σου και τους φίλους σου», είχε πει η σύζυγός του.

Ζητά διαζύγιο και αποζημίωση 200 εκατομμυρίων η σύζυγος

Εκείνο το ατύχημα φαίνεται πως ήταν μοιραίο για το γάμο τους. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης η Βουσλάν- Σαμπατζί Ντογάν, θεωρεί τον σύζυγό της υπεύθυνο και ζήτησε διαζύγιο αλλά και αποζημίωση. Συγκεκριμένα, ζητά 5 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Αλί Σαμπαντζί και η Βουσλάν Ντογκάν προέρχονται από βαθύπλουτες οικογένειες.

Η «Σαμπαντζί Holding» είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους δραστηριοτήτων της Τουρκίας εδώ και ένα αιώνα. Έχουν ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε κατασκευαστικές εταιρίες, τράπεζες, με τζίρους δεκάδων δισεκατομμυρίων. Έχουν ιδρύσει ακόμη και πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη με το όνομά τους.

Η Βουσλάν από την άλλη είναι κόρη του μεγιστάνα των εκδόσεων Αϊντίν Ντογκάν. Λέγεται ότι η προσωπική της περιουσία είναι 500 εκατομμύρια δολάρια.

Ο γάμος τους είχε ενώσει δύο από τις ισχυρότερες οικογένειες της Τουρκίας. Το διαζύγιο φαίνεται πως θα κάνει ακόμη μεγαλύτερο πάταγο.

Η δωρεά των 115.000 ευρώ

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines είχε ανακοινώσει τη δωρεά ποσού ύψους 115.000 ευρώ προς το νοσοκομείο της Λέρου, αναγνωρίζοντας με την πράξη του αυτή την πολύτιμη βοήθεια των γιατρών του νησιού.

Η δωρεά θα γίνει στη χειρουργική κλινική του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Νοσοκομείου Λέρου (ΚΘΛ) και θα καλύψει την προμήθεια σύγχρονου χειρουργικού κρεβατιού και ειδικού φωτισμού για τα χειρουργεία, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις υποδομές της κλινικής και τις δυνατότητες παροχής υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας.