Κρέσιτς: «Έχουμε ξεκινήσει με δύο νίκες και έναν τίτλο, να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τα Βριλήσσια (27/9, 19:00), για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο χάντμπολ.

Ο Γκρέκα Κρέσιτς έκανε δηλώσεις ενόψει του αγώνα του Σαββάτου, αλλά και για ιδανικό ξεκίνημα της σεζόν του Ολυμπιακού, με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ κόντρα στην ΑΕΚ και τη νικηφόρα πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κρέσιτς:

«Έχουμε ξεκινήσει με δύο νίκες και έναν τίτλο. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Στο μυαλό μας είναι μόνο η νίκη. Τώρα, θα αρχίσουμε να παίζουμε κάθε εβδομάδα δύο ματς, οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι κάθε φορά. Νομίζω, ότι το κλίμα στην ομάδα μας είναι πολύ καλό. Παίξαμε με τα Βριλήσσια και σε φιλικό προετοιμασίας και κερδίσαμε. Οπότε, περιμένω το ίδιο και αυτό το Σάββατο», ανέφερε ενόψει του παιχνιδιού.

Ενώ μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ είχε δηλώσει: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κατακτήσαμε το Super Cup, δώσαμε ένα ακόμα δύσκολο ματς, όμως κερδίσαμε ξανά. Παίξαμε πολύ καλά στο δεύτερο μέρος. Τώρα, κοιτάμε μπροστά στη σεζόν και ελπίζω, να συνεχίσουμε έτσι. Ηταν το πρώτο μου ματς εδώ, στην έδρα μας, με τόσο κόσμο να μας υποστηρίζει. Οι φίλαθλοί μας είναι καταπληκτικοί, είχαμε την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια του ματς, δεν σταμάτησαν να φωνάζουν. Τους θέλουμε κοντά μας σε όλη τη σεζόν».