Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Ολυμπιακός: Ξανά στα ερυθρόλευκα η Ιωάννα Σταματοπούλου
Άλλα Αθλήματα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:59

Ολυμπιακός: Ξανά στα ερυθρόλευκα η Ιωάννα Σταματοπούλου

Η Ιωάννα Σταματοπούλου επέστρεψε στο μεγάλο λιμάνι, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτησή της.

Σύνταξη
Vita.gr
Μετά από μια σεζόν στον Άλιμο, η Ιωάννα Σταματοπούλου επιστέφει στον Ολυμπιακό, με του ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με την 27χρονή παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στην πρώτη της «θητεία» με την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η 27χρονη τερματοφύλακας αγωνίστηκε 12 χρόνια, κατακτώντας 7 ευρωπαϊκά τρόπαια, 11 πρωταθληματα, 5 κύπελλα και 1 Supercup.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Έναρξη συνεργασίας με την Ιωάννα Σταματοπούλου

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ιωάννα Σταματοπούλου. Η διεθνής τερματοφύλακας (ημ. γέννησης 17/6/1998) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού.

Η Ιωάννα Σταματοπούλου, μετά από μία σεζόν (2024-25) στον Άλιμο ΝΑΣ, επιστρέφει στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Στην πρώτη της «θητεία» με το σκουφάκι του Θρύλου, η 27χρονη τερματοφύλακας αγωνίστηκε 12 χρόνια, κατακτώντας επτά ευρωπαϊκά τρόπαια (τρία Champions League, ένα LEN Trophy, τρία Super Cup), 11 πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup.

Πρόκειται για βασικό μέλος της Εθνικής μας, με την οποία το καλοκαίρι, αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη, ενώ πέρυσι, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν.

Η δήλωση της Ιωάννας Σταματοπούλου: «Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω στον Ολυμπιακό, την ομάδα όπου έχω μεγαλώσει ως αθλήτρια. Έρχομαι με διάθεση για σκληρή δουλειά και συγκέντρωση, ώστε να δώσω το καλύτερό μου και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Προηγούμενες ομάδες:

2012-24 Ολυμπιακός

2024-25 Άλιμος ΝΑΣ

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)

Πως ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και η αβλεψία του VAR αλλοίωσαν το πρώτο ελληνικό ντέρμπι της χρονιάς - Τα 1+2 μεγάλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού που άλλαξαν την ιστορία στην Λεωφόρο, το σοκ του Ρεμί Καμπελά και η ατάκα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του
Ελλάδα 22.09.25

Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη λαϊκή αγορά προκαλώντας πανικό - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ελλάδα 22.09.25

Οχι του ΣτΕ στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε σε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους  χώρους  ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)

Πως ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και η αβλεψία του VAR αλλοίωσαν το πρώτο ελληνικό ντέρμπι της χρονιάς - Τα 1+2 μεγάλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού που άλλαξαν την ιστορία στην Λεωφόρο, το σοκ του Ρεμί Καμπελά και η ατάκα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος
Ελλάδα 22.09.25

Θεσσαλονίκη: Η εμμονή της αδερφής του με την καθαριότητα και το τηλεφώνημα της συζύγου του – «Θόλωσα» λέει ο 50χρονος

Στους διαδοχικούς καυγάδες που τον εξόργισαν αποδίδει την αποτρόπαια πράξη του ο 50χρονος που έπνιξε την 59χρονηξ αδερφή του στη Θεσσαλονίκη - «Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει» είπε στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο
Οι παραλείψεις 22.09.25

Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

Τονίζουν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Ουκρανία 22.09.25

Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ - Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να »αγοράσουν» περισσότερα παιδιά»
Απαιτούνται λύσεις 22.09.25

Ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης ή αλλιώς: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να ''αγοράσουν'' περισσότερα παιδιά»

Το «πακέτο Μητσοτάκη» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ προσπαθεί να «κοιτάξει στα μάτια» το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι όμως αρκετό; Μπορεί να ανατρέψει τους αρνητικούς δείκτες; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
Game on 22.09.25

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον
Πεθερά 22.09.25

«Ντρεπόμουν» - Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ δεν ενέκρινε τη σχέση της κόρης της Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ με τον Μάικλ Τζάκσον. Και στα νέα της απομνημονεύματα φροντίζει να τονίσει τη δυσαρέσκειά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
