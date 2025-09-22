Ολυμπιακός: Ξανά στα ερυθρόλευκα η Ιωάννα Σταματοπούλου

Μετά από μια σεζόν στον Άλιμο, η Ιωάννα Σταματοπούλου επιστέφει στον Ολυμπιακό, με του ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με την 27χρονή παγκόσμια πρωταθλήτρια. Στην πρώτη της «θητεία» με την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η 27χρονη τερματοφύλακας αγωνίστηκε 12 χρόνια, κατακτώντας 7 ευρωπαϊκά τρόπαια, 11 πρωταθληματα, 5 κύπελλα και 1 Supercup.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Έναρξη συνεργασίας με την Ιωάννα Σταματοπούλου

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ιωάννα Σταματοπούλου. Η διεθνής τερματοφύλακας (ημ. γέννησης 17/6/1998) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού.

Η Ιωάννα Σταματοπούλου, μετά από μία σεζόν (2024-25) στον Άλιμο ΝΑΣ, επιστρέφει στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Στην πρώτη της «θητεία» με το σκουφάκι του Θρύλου, η 27χρονη τερματοφύλακας αγωνίστηκε 12 χρόνια, κατακτώντας επτά ευρωπαϊκά τρόπαια (τρία Champions League, ένα LEN Trophy, τρία Super Cup), 11 πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup.

Πρόκειται για βασικό μέλος της Εθνικής μας, με την οποία το καλοκαίρι, αναδείχθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη, ενώ πέρυσι, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν.

Η δήλωση της Ιωάννας Σταματοπούλου: «Είμαι χαρούμενη που επιστρέφω στον Ολυμπιακό, την ομάδα όπου έχω μεγαλώσει ως αθλήτρια. Έρχομαι με διάθεση για σκληρή δουλειά και συγκέντρωση, ώστε να δώσω το καλύτερό μου και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Προηγούμενες ομάδες:

2012-24 Ολυμπιακός

2024-25 Άλιμος ΝΑΣ