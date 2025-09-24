sports betsson
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Άλλα Αθλήματα 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:40

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη μαζί με τον προπονητή του Θέμη Ιακωβίδη και τον συνεχάρη θερμά για το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που αποτελεί μεγάλο υποστηρικτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα στηρίξει τον Έλληνα πρωταθλητή έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Η συνάντηση του Κούβελου με τον Κουγιουμτσίδη

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη μαζί με τον προπονητή του Θέμη Ιακωβίδη.

Ο κ. Κούβελος κάλεσε τον Πρωταθλητή Κόσμου, που συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, Ολυμπιονίκης και μέλος της ΕΟΕ Κώστας Θάνος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Δημήτρης Τραμπάκουλας, προκειμένου να τον συγχαρεί για την σπουδαία του επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να σε στηρίξει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες»

«Μας έδωσες μεγάλη χαρά και ευτυχία για το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έφερε η πάλη. Θέλω να σε συγχαρώ και να σου ζητήσω να δουλεύεις με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη καθώς μπροστά μας έχουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες. Εμείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είμαστε κοντά σου αλλά κοντά και στην Ομοσπονδία της πάλης. Συνέχισε να κάνεις τις προπονήσεις σου και τους αγώνες και μην σε ανησυχεί τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα σηκώσεις ψηλά τον ελληνική σημαία και όλη την Ελλάδα», είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ που έκρυβε και μία έκπληξη για τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη: «Μίλησα με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και χάρηκε πολύ με την επιτυχία σου. Μου είπε να σου ανακοινώσω ότι θέλει να σε στηρίξει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μέσω της εταιρείας του Alter Ego Media. Θα ήθελε να είναι εδώ μαζί σου, αλλά απουσιάζει στο εξωτερικό και μου ζήτησε να σου μεταφέρω την πρόθεση του επειδή αγαπάει τον αθλητισμό και συγκινήθηκε με το χρυσό σου μετάλλιο», κατέληξε ο κ. Κούβελος.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή. Εχετε δείξει από την πρώτη στιγμή ότι είστε στο πλευρό των αθλητών και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την στήριξη. Εύχομαι να είναι η αρχή και άλλοι παλαιστές να κατακτήσουν χρυσά μετάλλια. Ελπίζω να πανηγυρίσουμε μαζί στο Λος Αντζελες»

Ο προπονητής του Θέμης Ιακωβίδης, είπε για τον αθλητή του: «Ο Γιώργος είναι ένας πραγματικός μαχητής, έχει ήθος, έχει σεβασμό για τους αντιπάλους και είναι απόλυτα προσηλωμένος σε αυτό που κάνει. Παλεύει από 6 χρονών και η πάλη είναι όλη του η ζωή.»

Ο Δημήτρης Τραμπάκουλας αναφέρθηκε στη βοήθεια του Προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου: «Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι πάντα κοντά μας. Όταν είδε την επιτυχία του Κουγιουμτσίδη, αμέσως τον κάλεσε. Είναι κοντά στις Ομοσπονδίες, είναι κοντά στους αθλητές και γι΄αυτό τον ευχαριστούμε. Στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το άθλημα της Πάλης και γι αυτό τον ευχαριστούμε».

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)

Ο πατέρας και προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, Χάρης μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ με αφορμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και συγκινήθηκε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

Η επίσκεψη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
