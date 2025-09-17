sports betsson
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκρέμισαν το «Μακεδονία»: Η θριαμβευτική υποδοχή με ποντιακούς χορούς του Γιώργου Κουγιουμτσίδη (vid)
Σπορ 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:04

Γκρέμισαν το «Μακεδονία»: Η θριαμβευτική υποδοχή με ποντιακούς χορούς του Γιώργου Κουγιουμτσίδη (vid)

«Βούλιαξε» το αεροδρόμιο Μακεδονία στην επιστροφή του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Ο Kουγιουμτσίδης έφτασε στην Ελλάδα χθες με την… ζώνη του Παγκόσμιου πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος!

Λίγες ώρες μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του, όπου έγραψε Ιστορία ως ο πρώτος Ελληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Πάλης στην κατηγορία ανδρών τον περίμεναν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές! Εκ μέρους της διοίκησης παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΛΟΠ Σωκράτης Λιάκος.

Περισσότεροι από 200 φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Κουγιουμτσίδη βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και μόλις εμφανίστηκε το φαινόμενο της Πάλης έγινε η νύχτα μέρα! Φωτογραφοι, κάμερες, λύρες και ποντιακοί χοροί, συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό για το μεγάλο καμάρι της Ελλάδας! Οι φίλοι του σήκωσαν στα χέρια τον Κουγιουμτσίδη και τον αποθέωσαν για το μοναδικό αυτό επίτευγμα.

Το χαμόγελο δεν έλειπε από το πρόσωπο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος παρά την κούρασή του ταξιδιού φωτογραφήθηκε με τον κόσμο που του επιφύλαξε μία μοναδική υποδοχή!

YouTube thumbnail

Headlines:
World
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Παγκόσμιο στίβου 17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
Άλλα Αθλήματα 17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)
Στίβος 17.09.25

Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)

Ο Μίλτος Τεντόγλου λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα, ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην 11η θέση. Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι. με 8.39.

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβος 17.09.25

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Άλλα Αθλήματα 15.09.25

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)
Champions League 17.09.25

Η υπεροχή του Ολυμπιακού επί της Πάφου, σε μία εικόνα… (pic)

Κατοχή στο 64%, 17 τελικές, 65 επιθέσεις και 259 περισσότερες πάσες περισσότερες, αλλά και ένα 0 στον πίνακα του Καραϊσκάκη που δεν αποτυπώνει την αλήθεια της πρεμιέρας του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ

LIVE: Άγιαξ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άγιαξ – Ίντερ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» – Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι
Δημοσκόπηση 17.09.25

Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» - Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι

Μία ακόμα δημοσκόπηση για την κυβέρνηση με αρνητικό πρόσημο. Στα τάρταρα το ποσοστό των νέων που λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άνετη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ. Ο «καταλληλότερος» για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)
Champions League 17.09.25

Το VAR έσωσε τον Κόβακς (vid)

Στην αντεπίθεση της Πάφου στο 69ο λεπτό, Ιστβάν Κόβακς, απέβαλε με απευθείας κόκκινη τον Ταρέμι για το φάουλ που έκανε στον Ζάζα, όμως η παρέμβαση του VAR γλίτωσε τον Ρουμάνο ρέφερι από ένα πολύ σοβαρό λάθος...

Σύνταξη
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.
Οικονομικές Ειδήσεις 17.09.25

Μείωσε τα επιτόκια η Fed

Διαψεύσθηκαν οι Κασσάνδρες που ήθελαν 3 αξιωματούχους να καταψηφίζουν

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του
«Μακριά από την κοινωνία» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

«Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
«Καλλιεργεί εφησυχασμό» 17.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το ν/σ για τη 13ωρη εργασία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Property Prices up in Greece in Q2, 2025
English edition 17.09.25

Property Prices up in Greece in Q2, 2025

Apartment prices increased on average by 9% annually in 2024 (revised data), against a 13.9% rise in 2023, the Bank of Greece said.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
«Θερμή» υποδοχή 17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση
«Πρόγραμμα και σχέδιο» 17.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση

«Πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
Culture Live 17.09.25

H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο