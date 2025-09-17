Γκρέμισαν το «Μακεδονία»: Η θριαμβευτική υποδοχή με ποντιακούς χορούς του Γιώργου Κουγιουμτσίδη (vid)
«Βούλιαξε» το αεροδρόμιο Μακεδονία στην επιστροφή του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη!
Ο Kουγιουμτσίδης έφτασε στην Ελλάδα χθες με την… ζώνη του Παγκόσμιου πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος!
Λίγες ώρες μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του, όπου έγραψε Ιστορία ως ο πρώτος Ελληνας Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Πάλης στην κατηγορία ανδρών τον περίμεναν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές! Εκ μέρους της διοίκησης παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΛΟΠ Σωκράτης Λιάκος.
Περισσότεροι από 200 φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Κουγιουμτσίδη βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και μόλις εμφανίστηκε το φαινόμενο της Πάλης έγινε η νύχτα μέρα! Φωτογραφοι, κάμερες, λύρες και ποντιακοί χοροί, συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό για το μεγάλο καμάρι της Ελλάδας! Οι φίλοι του σήκωσαν στα χέρια τον Κουγιουμτσίδη και τον αποθέωσαν για το μοναδικό αυτό επίτευγμα.
Το χαμόγελο δεν έλειπε από το πρόσωπο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος παρά την κούρασή του ταξιδιού φωτογραφήθηκε με τον κόσμο που του επιφύλαξε μία μοναδική υποδοχή!
