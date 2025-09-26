Κέρδισε… διπλά η Παολίνι: Μίλησε κινέζικα μετά τη νίκη της στο Πεκίνο και το κοινό τη λάτρεψε (vid)
Η Τζαζμίν Παολίνι νίκησε την Αναστασία Σεβάστοβα και πέρασε στον 3ο γύρο του China Open, όμως η... αποθέωση θα ερχόταν λίγη ώρα αφότου είχε τελειώσει το ματς!
Και κάπως έτσι… δημιουργείς το brand name σου εκτός συνόρων! Η πανέξυπνη και γλυκύτατη Ιταλίδα τενίστρια, Τζαζμίν Παολίνι, έκανε… άνοιγμα στην κινεζική αγορά, κλέβοντας την παράσταση μετά την εύκολη νίκη της επί της Αναστασία Σεβάστοβα (6-1, 6-3) και την πρόκριση στον 3ο γύρο του China Open.
Η Ιταλίδα «καθάρισε» το ματς σε περίπου μία ώρα, όμως η πραγματική… νίκη θα ερχόταν στο flash interview μετά τον αγώνα. Όταν ο άνθρωπος των διοργανωτών τις έκανε τις πρώτες ερωτήσεις στα κινέζικα και παράλληλα μεταφράζοντας στα αγγλικά για να καταλάβει και η ίδια, η 29χρονη έδειξε να καταλαβαίνει μια χαρά και γνώρισε την αποθέωση.
Παρότι αρχικά αιφνιδιάστηκε όταν ρωτήθηκε να πει κάτι στα κινεζικά, αμέσως αναθάρρησε και χαμογελώντας απάντησε χρησιμοποιώντας κάποιες τυπικές φράσεις μεν, όπως «Με λένε Τζαζμίν», αλλά που ταυτόχρονα εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Οι Κινέζοι ενθουσιάστηκαν και όταν η ίδια ξέσπασε σε γέλια ξεπερνώντας την αμηχανία, η εξέδρα ακολούθησε χειροκροτώντας τη θερμά.
Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:
Jasmine Paolini speaking Chinese after her win over Sevastova in Beijing 😂
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 26, 2025
