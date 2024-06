Σβίατεκ και Παολίνι θα μονομαχήσουν στον τελικό του Ρολάν Γκαρός

H Γιασμίν Παολίνι θα παίξει για πρώτη φορά στον τελικό του Ρολάν Γκαρός και θα συνεχίσει το ιταλικό παραμύθι στο γαλλικό τουρνουά.

Η 28χρονη Ιταλίδα νίκησε με 6-3, 6-1 την 17χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα μετά από 74 λεπτά αγώνα, στον πιο σημαντικό ημιτελικό της καριέρας της και θα αντιμετωπίσει στον τελικό του γαλλικού τουρνουά την Ίγκα Σβιάτεκ.

Είναι η πρώτη Ιταλίδα παίκτρια που φτάνει στον τελικό στο τουρνουά του Παρισιού μετά τη συμπαίκτριά της στο διπλό, Σάρα Εράνι το 2012, και η νίκη της ήρθε δύο ημέρες αφότου ο συμπατριώτης της Γιανίκ Σίνερ πέρασε στους τέσσερις κορυφαίους του τουρνουά των ανδρών.



Έτσι κλείδωσε ότι θα είναι το Νο.1 στον κόσμο την επόμενη εβδομάδα, μετά την εγκατάλειψη και εν τέλει αποχώρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς από το τουρνουά εξαιτίας τραυματισμού στο πόδι του.

Welcome to the women’s singles final, Jasmine Paolini.#RolandGarrospic.twitter.com/sQNTULlXrA

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024