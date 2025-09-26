newspaper
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Δήμοι και Περιφέρεια ένωσαν δυνάμεις για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
Αυτοδιοίκηση 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:01

Δήμοι και Περιφέρεια ένωσαν δυνάμεις για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Spotlight

Η πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας, η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, η ενδυνάμωση και προετοιμασία ατόμων ευπαθών ομάδων για τη βιώσιμη είσοδό τους στην αγορά εργασίας, η συμβολή στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της περιθωριοποίησης των νέων, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων και των ηλικιωμένων, με πρόσθετες δημιουργικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την κοινωνικοποίησή τους, αποτελούν το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των 13 Δήμων.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι φυσικά πρόσωπα – τα άτομα και τα μέλη των οικογενειών τους που ανήκουν σε ευπαθείς (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές) ομάδες του πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τα μητρώα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των Κέντρων Κοινότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών των συμμετεχόντων δήμων, καθώς και άλλων φορέων κοινωνικού χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης.

Ποιους αφορά

Στις ομάδες ενδιαφέροντος, περιλαμβάνονται (ενδεικτικά):

  • Άτομα με αναπηρία,
  • Ασθενείς με χρόνια νοσήματα και οικογένειές τους,
  • Γυναίκες θύματα βίας
  • Μονογονεϊκές Οικογένειες,
  • Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
  • Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
  • Άνεργοι & μακροχρόνια άνεργοι
  • Υποαπασχολούμενοι & εργαζόμενοι φτωχοί
  • Οικονομικώς αδρανή άτομα
  • Παιδιά, έφηβοι και νέοι
  • Νέες Μητέρες και Οικογένειες με παιδιά
  • Ηλικιωμένοι
  • Μετανάστες
  • Γενικός πληθυσμός

Την Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση” υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίοιυ 2025  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με τους δεκατρείς Δημάρχους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συμπράττουν στην υλοποίηση της πράξης και στη δικτύωση & συνεργασία των κοινωνικών δομών στη Δυτική Μακεδονία.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Business
Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Stream
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων διαπίστωσε η αντιπροσωπεία του ΕΚ
Επίσημη επίσκεψη 17.09.25

Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κέρκυρα

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων
Τα ζητούμενα 09.09.25

ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων

Η ΚΕΔΕ με ανακοίνωση της πήρε θέση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της ΔΕΘ. Φάνηκε σύμφωνη σε σημεία των εξαγγελιών αλλά και αντίθετη σε άλλες με κύρια την αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΥΔΟΜ.

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β. Ιόνιο
Εξαίρεση 08.09.25

Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β. Ιόνιο

Αντίδραση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το γεγονός πως δεν φαίνεται πρόβλεψη της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα νησάκια βορείως της Κέρκυρας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
