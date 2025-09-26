Δήμοι και Περιφέρεια ένωσαν δυνάμεις για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού
Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
- Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων
- Τρεις νεκροί μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 400.000 εκτοπίστηκαν στις Φιλιππίνες
- Βιασμό από Βρετανό κατήγγειλε μια 24χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία
- Χαίρεται πρόωρα η Κάλας για τη «στροφή» του Τραμπ στο Ουκρανικό;
Η πρόληψη του κινδύνου της φτώχειας, η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, η ενδυνάμωση και προετοιμασία ατόμων ευπαθών ομάδων για τη βιώσιμη είσοδό τους στην αγορά εργασίας, η συμβολή στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της περιθωριοποίησης των νέων, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων και των ηλικιωμένων, με πρόσθετες δημιουργικές δραστηριότητες, που συνδέονται με την κοινωνικοποίησή τους, αποτελούν το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των 13 Δήμων.
Ωφελούμενοι της πράξης είναι φυσικά πρόσωπα – τα άτομα και τα μέλη των οικογενειών τους που ανήκουν σε ευπαθείς (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές) ομάδες του πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με τα μητρώα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των Κέντρων Κοινότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών των συμμετεχόντων δήμων, καθώς και άλλων φορέων κοινωνικού χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης.
Ποιους αφορά
Στις ομάδες ενδιαφέροντος, περιλαμβάνονται (ενδεικτικά):
- Άτομα με αναπηρία,
- Ασθενείς με χρόνια νοσήματα και οικογένειές τους,
- Γυναίκες θύματα βίας
- Μονογονεϊκές Οικογένειες,
- Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
- Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
- Άνεργοι & μακροχρόνια άνεργοι
- Υποαπασχολούμενοι & εργαζόμενοι φτωχοί
- Οικονομικώς αδρανή άτομα
- Παιδιά, έφηβοι και νέοι
- Νέες Μητέρες και Οικογένειες με παιδιά
- Ηλικιωμένοι
- Μετανάστες
- Γενικός πληθυσμός
Την Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση” υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίοιυ 2025 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με τους δεκατρείς Δημάρχους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συμπράττουν στην υλοποίηση της πράξης και στη δικτύωση & συνεργασία των κοινωνικών δομών στη Δυτική Μακεδονία.
- Aegean: Καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
- Νέα Φιλαδέλφεια: Άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου για την… προτεραιότητα στο φανάρι
- Σκιέρ έγραψε ιστορία κατεβαίνοντας από την κορυφή του Έβερεστ χωρίς μάσκα οξυγόνου
- Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Τραμπ: Έτοιμος να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ σε άλλες πόλεις
- Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις