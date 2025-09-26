science
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 14:50
Καραμπόλα 8 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Σημαντικές καθυστερήσεις
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Περιβάλλον 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:00

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) δεν είναι απλώς «καμένα λάδια». Πρόκειται για ένα επικίνδυνο μείγμα που, αν διαφύγει στο περιβάλλον ή καεί ανεξέλεγκτα, μετατρέπεται σε σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Τα ΑΛΕ περιέχουν βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) και χλωριωμένες ενώσεις. Οι ουσίες αυτές είναι  τοξικές και καρκινογόνες, με αποδεδειγμένα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Επομένως, η λανθασμένη διαχείριση οδηγεί όχι μόνο σε ρύπανση αλλά και έκθεση σε κίνδυνο για την υγεία όλων.

Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ, το οποίο σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει κάθε στάδιο, από τη συλλογή και μεταφορά μέχρι την αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ έχει συμβάλει ώστε η Ελλάδα να είναι «πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη, καθώς το 2024 πέτυχε ποσοστό συλλογής 82% των παραγόμενων αποβλήτων λιπαντικών και ποσοστό αναγέννησης 100% των συλλεγόμενων ΑΛΕ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (79% συλλογή και  62% αναγέννηση).

Ο αντίκτυπος του έργου της ΕΝΔΙΑΛΕ στην υγεία είναι μετρήσιμος και απτός. Κάθε χρόνο, η ΕΝΔΙΑΛΕ αποτρέπει τη διασπορά περίπου 27.000 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων λιπαντικών, μειώνοντας  κατά 74% τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, που συνδέονται με αναπνευστικές παθήσεις και  μειώνοντας  κατά 96,8% τις εκπομπές αποδεδειγμένα καρκινογόνων ενώσεων.

Αυτή η «αλυσίδα ασφάλειας» μειώνει την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, και προστατεύει τη ζωή μας. Η σωστή διαχείριση των ΑΛΕ με την τεχνογνωσία και το αποδεδειγμένο έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ αποτελεί μια δημόσια πολιτική υγείας πρώτης γραμμής. Είναι ένα ελληνικό παράδειγμα που δείχνει ότι η υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να είναι σύμμαχος στη μάχη για την υγεία των πολιτών.

Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ο ρόλος των ίδιων των πολιτών είναι καθοριστικός. Μέσα από την ιστοσελίδα www.endiale.gr, οι οδηγοί οχημάτων μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το πλησιέστερο από τα 43.000  συνεργαζόμενα σημεία αλλαγής λιπαντικών (συνεργεία, πρατήρια, κ.λπ.) σε όλη την Ελλάδα και να επιλέξουν να κάνουν εκεί την αλλαγή των λιπαντικών του οχήματός τους.

Είναι μια μικρή κίνηση με σημαντικά μεγάλο όμως θετικό αποτύπωμα στις ζωές όλων μας και στις επόμενες γενιές.  Όταν η προσωπική ευθύνη αποκτά πρακτική εφαρμογή μέσα από πετυχημένα παραδείγματα όπως αυτό της ΕΝΔΙΑΛΕ  τότε δεν ωφελείται σε βάθος χρόνου μόνο το περιβάλλον, αλλά και η υγεία του καθενός μας και των αγαπημένων μας.

Δεν κοστίζει τίποτα. Αξίζει όμως πολλά!

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Apple απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω του κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές
Κόντρα με Βρυξέλλες 25.09.25

Βόμβα από την Apple - Απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω της νομοθεσίας

Η Apple επικρίνει τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών των Βρυξελλών και λέει ότι οι καθυστερημένες λειτουργίες οδηγούν σε χειρότερη εμπειρία για τους χρήστες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1990
Υγεία 25.09.25

Δραματική αύξηση των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως - Τα καλά νέα για την Ελλάδα

Η άνοδος των θανάτων από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση και τη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην Ελλάδα και γενικά στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση βελτιώνεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Google: Αρχίζει η (δεύτερη) δίκη στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου
Τεχνολογία 24.09.25

Ξεκινά η δεύτερη δίκη της Google στις ΗΠΑ για την ύπαρξη μονοπωλίου

Η δίκη κατά της Google αφορά στις καταχρηστικές τακτικές στις ψηφιακές διαφημίσεις - Μεγάλο μέρος από τα έσοδα (305 δισ. δολαρίων) της εταιρείας προέρχονται από πωλήσεις ψηφιακών διαφημίσεων

Σύνταξη
«Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης 26.09.25

«Του έλειπε τούφα» - Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό

Η μητέρα κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο γιος της είχε σημάδι στα χείλη και ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής - Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη το παιδί

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»

Η ισοπαλία που απέσπασε η Ρίο Άβε από τη Μπενφίκα του Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προκάλεσε ερωτήσεις σχετικά με το ρόστερ των «Αετών», ωστόσο ο «Special One» δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το υλικό που έχει στα χέρια του. - Τι είπε για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Σύνταξη
Μεξικό: Πώς ένας εμβληματικός ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων – «Περίμεναν τον Μωυσή»
Πολιτιστική κληρονομιά; 26.09.25

Πώς ένας ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά - «Περίμεναν τον Μωυσή»

Ο Naasón Joaquín García, ηγέτης της θρησκευτικής οργάνωσης La Luz del Mundo, εκτίει επί του παρόντος ποινή 16 ετών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο τόπος του εγκλήματος; Τα τούνελ ενός ναού στο Μεξικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: Λεκτική ή πραγματική η στροφή του για την Ουκρανία; – Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο
Πολλά ερωτήματα 26.09.25

Λεκτική ή πραγματική η στροφή του Τραμπ για την Ουκρανία; - Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ανέφερε ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει πίσω τα εδάφη της έχει διχάσει τους αναλυτές - Η απογοήτευση για τον Πούτιν, η καλυτέρευση της σχέσης με τον Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κακοκαιρία: Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Κακοκαιρία εν όψει 26.09.25

Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Για την επερχόμενη κακοκαιρία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ - Μέχρι την Κυριακή το βράδυ τα έντονα φαινόμενα - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σύνταξη
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ
Κόσμος 26.09.25

Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ

Απολογισμό της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία θα πάρει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία
Απασχόληση 26.09.25

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Σύνταξη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
