Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών στο Ηράκλειο

Δύο περιστατικά πτώσης μπαλκονιών μέσα σε λίγη ώρα στο Ηράκλειο σήμαναν συναγερμό, φέρνοντας στο σημείο Δημοτική Αστυνομία και Πολεοδομία

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε κτίριο της οδού Γιαννίκου στον Λάκκο. Η Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το neakriti, απέκλεισε άμεσα την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσαν μηχανικοί της Πολεοδομίας για να ελέγξουν τόσο το υπόλοιπο μπαλκόνι όσο και τη στατικότητα του κτιρίου.

Παράλληλα, καταγράφηκε και δεύτερη πτώση μπαλκονιού σε ιδιωτικό χώρο, αυτή τη φορά στο κέντρο της πόλης.

Δείτε εικόνες από την οδό Γιαννίκου: