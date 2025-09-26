newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών στο Ηράκλειο
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:18

Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών στο Ηράκλειο

Διπλό περιστατικό πτώσης μπαλκονιών καταγράφηκε σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο ευτυχώς χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Δύο περιστατικά πτώσης μπαλκονιών μέσα σε λίγη ώρα στο Ηράκλειο σήμαναν συναγερμό, φέρνοντας στο σημείο Δημοτική Αστυνομία και Πολεοδομία

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού σε κτίριο της οδού Γιαννίκου στον Λάκκο. Η Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το neakriti, απέκλεισε άμεσα την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσαν μηχανικοί της Πολεοδομίας για να ελέγξουν τόσο το υπόλοιπο μπαλκόνι όσο και τη στατικότητα του κτιρίου.

Παράλληλα, καταγράφηκε και δεύτερη πτώση μπαλκονιού σε ιδιωτικό χώρο, αυτή τη φορά στο κέντρο της πόλης.

Δείτε εικόνες από την οδό Γιαννίκου:

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Business
Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25

Μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιώς

Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο
Στα Χανιά 26.09.25

Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο

Το μικρό αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στα Χανιά - Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Όλα δείχνουν ότι πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου – Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 25.09.25

Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου - Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές

Δεύτερη ημέρα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη να προκαλεί την αντίδραση της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25

Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο Σαρκοζί, οι σχέσεις με τον Καντάφι - Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25

Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας - Καμπανάκι από ΟΗΕ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
