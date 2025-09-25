Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
UEFA Champions League: Η μεγάλη μάχη του Λονδίνου Άρσεναλ – Ολυμπιακός ζωντανά στο MEGA
Media 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:26

UEFA Champions League: Η μεγάλη μάχη του Λονδίνου Άρσεναλ – Ολυμπιακός ζωντανά στο MEGA

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 22.00, το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA με τη μεγάλη αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός στο Λονδίνο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη επιστρέφει με μια συναρπαστική αναμέτρηση! Το MEGA, το κανάλι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φέρνει ζωντανά και αποκλειστικά στις οθόνες σας από το Λονδίνο τη μεγάλη μάχη της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 22:00, όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου συντονίζονται στο MEGA για να απολαύσουν μία σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, με τον Ολυμπιακό – έχοντας «όπλο» και την υπέρ του παράδοση στην αγγλική πρωτεύουσα – να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στους «κανονιέρηδες», σε ένα ματς που υπόσχεται συγκινήσεις, πάθος και υψηλό θέαμα.

Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, αντιμετωπίζει τους πανίσχυρους Λονδρέζους σε μια αναμέτρηση που διαθέτει και βάσκικο χρώμα καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.

Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη επιστρέφει με μια συναρπαστική αναμέτρηση! Το MEGA, το κανάλι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φέρνει ζωντανά και αποκλειστικά στις οθόνες σας από το Λονδίνο τη μεγάλη μάχη της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στις 22:00, όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου συντονίζονται στο MEGA για να απολαύσουν μία σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, με τον Ολυμπιακό – έχοντας «όπλο» και την υπέρ του παράδοση στην αγγλική πρωτεύουσα – να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στους «κανονιέρηδες», σε ένα ματς που υπόσχεται συγκινήσεις, πάθος και υψηλό θέαμα.

Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, αντιμετωπίζει τους πανίσχυρους Λονδρέζους σε μια αναμέτρηση που διαθέτει και βάσκικο χρώμα καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.

Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.

YouTube thumbnail

Η ποδοσφαιρική βραδιά ξεκινά με αναλυτικό Pre-Game, στις 21:00, που θα μεταφέρει στους τηλεθεατές όλα τα τελευταία νέα και ρεπορτάζ από το Emirates Stadium, ενώ αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης θα ακολουθήσει Post-Game με αναλύσεις, δηλώσεις και αποκλειστικά στιγμιότυπα από τη «μάχη» του Λονδίνου, αλλά και όλα τα ματς της 2ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Η κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο είναι στο MEGA, με εικόνα υψηλής ευκρίνειας, κορυφαία παραγωγή και δημοσιογραφική υπογραφή που κάνει τη διαφορά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΑΡΣΕΝΑΛ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00

#UCLMegaTV

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
Νερό, νερό, νερό 25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
Super League 25.09.25

Ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό και πότε θα δείξει έργο

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
English edition 25.09.25

Energy Poverty in Greece Among Highest in EU

ELSTAT says Greece displays among the highest percentages of energy poverty in the European Union (EU) with 43.6% of households stating they are unable to heat their homes.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
Τραγωδία στον Βόλο 25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο