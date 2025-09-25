newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Καβάλα: Συγκλονισμένοι οι συγγενείς της 57χρονης υπαλλήλου καθαριότητας που πέθανε ξαφνικά
25 Σεπτεμβρίου 2025

Καβάλα: Συγκλονισμένοι οι συγγενείς της 57χρονης υπαλλήλου καθαριότητας που πέθανε ξαφνικά

«Ήταν ένας ήρωας... Έκανε πολλές δουλειές στη ζωή της η Λένα. Ήταν μαχήτρια. Μεγάλωσε 4 παιδιά» λέει ο ξάδερφος της άτυχης γυναίκας στην Καβάλα

Σύνταξη
Σε πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στην Καβάλα μετά τον θάνατο της 57χρονης υπαλλήλου καθαριότητας και μητέρας 4 παιδιών, η οποία λίγο καιρό πριν είχε γίνει viral στο TikTok.

Οι συγγενείς της δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Η 57χρονη άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τετάρτης, 24/09/2025, έχοντας την τελευταία εβδομάδα αναρρωτική άδεια από τη δουλειά της και σύμφωνα με πληροφορίες, «προδόθηκε» από την καρδιά της και κατέληξε.γε τόσο γρήγορα από την ζωή.

Όλα έγιναν μέσα σε μια εβδομάδα

Ο ξάδερφος της 57χρονης μίλησε για τις δύσκολες αυτές τελευταίες ώρες στο newsit: «Και εμείς δεν έχουμε καταλάβει πως έγινε. Από όσο γνωρίζουμε δεν είχε προβλήματα υγείας. Τις τελευταίες μέρες είχε κάποιες ενοχλήσεις, κάποιες ζαλάδες και πήγε στο νοσοκομείο της Καβάλας, της έβαλαν ορούς, τις έκαναν εξετάσεις. Πήρε άδεια από τη δουλειά της για να ξεκουραστεί και τώρα έγινε το συμβάν. Μέσα σε μια βδομάδα».

Για την προσωπικότητα της και το χαρακτήρα της πρόσθεσε ότι: «Ήταν ένα κορίτσι απίστευτο. Ήταν θετικός χαρακτήρας, δυναμική γυναίκα. Ήταν ένας ήρωας. Δούλευε στον δήμο, ήταν στη διακομιδή των απορριμμάτων, ήταν μόνιμη υπάλληλος. Έκανε πολλές δουλειές στη ζωή της η Λένα. Ήταν μαχήτρια. Μεγάλωσε 4 παιδιά. Είμαστε όλοι σε μεγάλο σοκ. Έχασε νωρίς και τα δυο της αδέλφια. Ο μικρός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο και ο μεγάλος από καρκίνο. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και ήταν στήριγμα για όλους η Λένα».

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου – Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές
25.09.25

Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου - Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές

Δεύτερη ημέρα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη να προκαλεί την αντίδραση της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
25.09.25

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας

Σύνταξη
25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτινε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
