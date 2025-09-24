ΟΗΕ: Η Χιλή προτείνει την πρώην πρόεδρο Μπατσελέτ για διάδοχο του Γκουτέρες
Ο Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η Χιλή προτείνει για διάδοχό του την πρώην πρόεδρο της χώρας Μιτσέλ Μπατσελέτ.
- Τεχνητή νοημοσύνη και συναισθηματική εξάρτηση: Μήπως το ChatGPT απειλεί τις φιλίες της Gen Z;
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών την Τετάρτη
- Αποτράπηκε σχέδιο που φέρεται πως σκόπευε να βυθίσει στο σκοτάδι τη Νέα Υόρκη
- Αστυνομικός σταματάει τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ [βίντεο]
Η Χιλή θα προτείνει την πρώην πρόεδρο της χώρας Μιτσέλ Μπατσελέτ για διάδοχο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, η Μιτσέλ Μπατσελέτ).
«Η Μπατσελέτ δεν είναι μόνο μια ευρέως γνωστή και σεβαστή προσωπικότητα στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Μπόριτς από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Η 73χρονη Μπατσελέτ έγραψε Ιστορία στη Χιλή ως η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα δύο φορές
«Η σταδιοδρομία της είναι εξαιρετικά συνεπής με τις αξίες που εμπνέουν αυτόν τον οργανισμό», συμπλήρωσε.
Η 73χρονη πρώην πρόεδρος έγραψε Ιστορία στη Χιλή ως η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018).
Eχει διατελέσει Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και Yπατη Αρμoστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).
Το όνομά της αναφέρεται συχνά μεταξύ των υποψηφίων για το αξίωμα, μαζί με αυτό της Αλίσια Μπάρσενα, πρώην υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού.
Ποτέ γυναίκα…
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο περουβιανός Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991).
Πηγή: ΑΠΕ
- Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
- ΟΗΕ: Η Χιλή προτείνει την πρώην πρόεδρο Μπατσελέτ για διάδοχο του Γκουτέρες
- Νορβηγία: Υποψίες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από την έκρηξη χειροβομβίδας στο Οσλο
- Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
- Τουρκία: «Η πολιτική του Ισραήλ να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη»
- Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας – Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις