Αυστραλιανό δικαστήριο ζήτησε σήμερα από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας (ABC) να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση σε ραδιοφωνική παραγωγό την οποία απέλυσε για ανάρτησή της αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ABC έχει ζητήσει δημοσίως συγνώμη από τη Λατούφ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ABC απέλυσε τον Δεκέμβριο του 2023 τη ραδιοφωνική παραγωγό Αντουανέτ Λατούφ λόγω των πολιτικών της απόψεων, μετά την παρέμβαση φιλοϊσραηλινών ομάδων, είχε αποφανθεί το δικαστήριο νωρίτερα φέτος.

Αιτία: η αναδημοσίευση από τη δημοσιογράφο στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) για τον πόλεμο στη Γάζα, με το σχόλιο «Το HRW καταγγέλλει τη χρήση του λιμού ως όπλο πολέμου».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The ABC has been fined $150,000 for unlawfully sacking journalist Antoinette Lattouf over a Gaza post on Instagram, after pressure from pro-Israel lobbyists. https://t.co/bEHxYtEsUD — Australian Associated Press (AAP) (@AAPNewswire) September 24, 2025

Η αποζημίωση στη δημοσιογράφο πρέπει να δοθεί μέσα σε 28 ημέρες

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντάριλ Ράνγκια επιδίκασε σήμερα αποζημίωση 84.000 ευρώ στη Λατούφ, στην οποία το ABC κατέβαλε ήδη περίπου 39.000 ευρώ τον Ιούνιο. Η νέα αποζημίωση πρέπει να δοθεί στη δημοσιογράφο μέσα σε διάστημα 28 ημερών, με τον δικαστή να εξηγεί ότι την επιδίκασε προκειμένου να διασφαλίσει ότι «το ABC πήρε το μάθημά του».

Εξάλλου το ABC έχει ζητήσει δημοσίως συγνώμη από τη Λατούφ, τονίζοντας ότι απογοήτευσε τόσο τους εργαζόμενούς του όσο και το κοινό.

«Το ABC απογοήτευσε πολύ το αυστραλιανό κοινό όταν πρόδωσε τα δικαιώματα της εργαζόμενής του (…) προκειμένου να κατευνάσει ένα λόμπι», σχολίασε ο Ράνγκια.

«Δεν έχει σημασία η ποινή, δεν ήταν ποτέ ζήτημα χρημάτων για εμένα, αλλά ζήτημα ευθύνης και αξιοπιστίας των πληροφοριών που μας παρέχει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός μας φορέας», έγραψε χθες, Τρίτη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Λατούφ.

Η ανάρτηση της Λατούφ:

The final day in Lattouf v ABC. At 10.15am on Wednesday 24 September, Justice Rangiah will hand down his judgment on the penalty the ABC must pay for my unlawful sacking. Some thoughts. pic.twitter.com/lo8I1T12KJ — Antoinette Lattouf (@antoinette_news) September 23, 2025

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ABC Χιου Μαρκς απάντησε ότι «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την υπόθεση (…) πρέπει να είμαστε καλύτεροι».