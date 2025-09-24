newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
Αυστραλία: Δημοσιογράφος που είχε απολυθεί από το ABC για τα σχόλιά της για τη Γάζα θα πάρει νέα αποζημίωση
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:44

Αυστραλία: Δημοσιογράφος που είχε απολυθεί από το ABC για τα σχόλιά της για τη Γάζα θα πάρει νέα αποζημίωση

Η αποζημίωση στη δημοσιογράφο Αντουανέτ Λατούφ πρέπει να δοθεί μέσα σε 28 ημέρες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Αυστραλιανό δικαστήριο ζήτησε σήμερα από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας (ABC) να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση σε ραδιοφωνική παραγωγό την οποία απέλυσε για ανάρτησή της αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ABC έχει ζητήσει δημοσίως συγνώμη από τη Λατούφ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ABC απέλυσε τον Δεκέμβριο του 2023 τη ραδιοφωνική παραγωγό Αντουανέτ Λατούφ λόγω των πολιτικών της απόψεων, μετά την παρέμβαση φιλοϊσραηλινών ομάδων, είχε αποφανθεί το δικαστήριο νωρίτερα φέτος.

Αιτία: η αναδημοσίευση από τη δημοσιογράφο στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) για τον πόλεμο στη Γάζα, με το σχόλιο «Το HRW καταγγέλλει τη χρήση του λιμού ως όπλο πολέμου».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η αποζημίωση στη δημοσιογράφο πρέπει να δοθεί μέσα σε 28 ημέρες

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντάριλ Ράνγκια επιδίκασε σήμερα αποζημίωση 84.000 ευρώ στη Λατούφ, στην οποία το ABC κατέβαλε ήδη περίπου 39.000 ευρώ τον Ιούνιο. Η νέα αποζημίωση πρέπει να δοθεί στη δημοσιογράφο μέσα σε διάστημα 28 ημερών, με τον δικαστή να εξηγεί ότι την επιδίκασε προκειμένου να διασφαλίσει ότι «το ABC πήρε το μάθημά του».

Εξάλλου το ABC έχει ζητήσει δημοσίως συγνώμη από τη Λατούφ, τονίζοντας ότι απογοήτευσε τόσο τους εργαζόμενούς του όσο και το κοινό.

«Το ABC απογοήτευσε πολύ το αυστραλιανό κοινό όταν πρόδωσε τα δικαιώματα της εργαζόμενής του (…) προκειμένου να κατευνάσει ένα λόμπι», σχολίασε ο Ράνγκια.

«Δεν έχει σημασία η ποινή, δεν ήταν ποτέ ζήτημα χρημάτων για εμένα, αλλά ζήτημα ευθύνης και αξιοπιστίας των πληροφοριών που μας παρέχει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός μας φορέας», έγραψε χθες, Τρίτη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Λατούφ.

Η ανάρτηση της Λατούφ:

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ABC Χιου Μαρκς απάντησε ότι «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας την υπόθεση (…) πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία
ΗΠΑ 24.09.25

Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία

Η πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos καταγράφει μικρή πτώση στη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, λόγω ανησυχιών των Αμερικανών για την οικονομία και το κόστος διαβίωσης

Σύνταξη
Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ
Σκηνικό κρίσης 24.09.25

Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ

Εν μέσω της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, οι προκλήσεις και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του διεθνούς οργανισμού πληθαίνουν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ
«Για την Ελευθερία της Σκέψης» 24.09.25

Από τον Τσάρλι Κερκ μέχρι τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους: Οι υποψήφιοι για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ της ΕΕ

Από το σύμβολο της ακροδεξιάς έως τους ατρόμητους δημοσιογράφους σε ζώνες συγκρούσεων: Ποιος θα λάβει το υψηλότερο βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα διεκδικήσει 50.000 ευρώ;

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ διοργανώνουν συνάντηση για τη Λιβύη με τη συμμετοχή όλων, και Τουρκίας, πλην Ελλάδας
Νέα Υόρκη 24.09.25

Σε συνάντηση των ΗΠΑ για τη Λιβύη ήταν όλοι εκεί, και η Τουρκία, πλην Ελλάδας

Οι ΗΠΑ συγκάλεσαν συνάντηση για τη Λιβύη με Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένο Βασίλειο, στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η εξήγηση του ΟΗΕ για τις ατυχίες του Τραμπ με την κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα
Εξηγήσεις 24.09.25

Ο ΟΗΕ βάζει στη θέση τους κυλιόμενη σκάλα, τηλεϋποβολέα και... Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε μέχρι και απολύσεις για την ακινητοποίηση της κυλιόμενης σκάλας στην οποία θα ανέβαινε ο Τραμπ, αλλά ο ΟΗΕ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας την... πηγή του κακού.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μετανάστευση - Ενέργεια 24.09.25

Ο Τραμπ θάβει Σολτς και επαινεί Μερτς

Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.

Σύνταξη
Μακρόν μπροστά στον Τραμπ: Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς
Μακρόν στον Τραμπ 24.09.25

Η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωση της Χαμάς

«Εχουμε τόσους μαχητές της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν μπροστά στον Τραμπ, στηρίζοντας την άποψη ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» για την εξάρθρωσή της.

Σύνταξη
Τουρκία: «Η πολιτική του Ισραήλ να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη»
Ντεβλέτ Μπαχτσελί 24.09.25

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία»

«Ο τελικός στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία, και η πολιτική του να μας περικυκλώσει δεν περνάει απαρατήρητη», επισημαίνει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύνταξη
Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας – Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones [βίντεο]
Κόσμος 24.09.25

Αναφορά για επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας Sumud που κινούνταν προς τη Γάζα από drones

Οι επιβαίνοντες στον Στόλο της Ελευθερίας - Sumud ανέφεραν πως δέχθηκαν επίθεση από 15 άγνωστα drones, κάποια εξερράγησαν και κάποια έριξαν άγνωστες ευφλεκτες ουσίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της
Εμβληματική καλλιτέχνιδα 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε: Γιατί δεν τολμούσε να παίξει στο θέατρο – Πείστηκε να το κάνει στα 62 της

Η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της

Σύνταξη
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Τεράστιες καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις 24.09.25

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Ερωτήματα για την ξαφνική εμφάνισή της στο ΚΕΠ

Νέα εισαγγελική έρευνα - Ερωτήματα προκαλεί ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στο ΚΕΠ Δηλεσίου στη Βοιωτία, που παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε

Σύνταξη
Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ώρα απολογίας για τον 50χρονο – Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας
Θεσσαλονίκη 24.09.25

Απολογείται σήμερα ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Το μεσημέρι η κηδεία της άτυχης γυναίκας

Τι θα υποστηρίξει ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του, πνίγοντάς την με νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη - Το μεσημέρι στον Εύοσμο θα γίνει η κηδεία της 59χρονης

Σύνταξη
