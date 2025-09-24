Άρση ασυλίας Σταμάτη και Γραμμένου αποφάσισε η Βουλή
Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του συναδέλφου του από την Ελληνική Λύση αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.
Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σταμάτη και του συναδέλφου του από την Ελληνική Λύση, Βασίλη Γραμμένου, αποφάσισε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής.
Στην ονομαστική ψηφοφορία υπέρ της άρσης της ασυλίας Σταμάτη ψήφισαν 256 βουλευτές (4 κατά και 1 «παρών»), ενώ για τον Γραμμένο, 259 (1 κατά, 1 «παρών»).
Τι αφορούν τα αιτήματα
Για τον κ. Σταμάτη το αίτημα της άρσης αφορά σε παράβαση καθήκοντος αλλά σε περίοδο (2021) που ο βουλευτής ήταν Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας.
Το δεύτερο αίτημα της εισαγγελικής αρχής αφορά στον κ. Γραμμένο για τη γνωστή υπόθεση του Απριλίου του 2024 της βιαιοπραγίας έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας και τη σύγκρουση με τον ανεξάρτητο βουλευτή, Κωνσταντίνο Φλώρο.
Ο κ. Φλώρος κατέθεσε μήνυση για εξύβριση με λόγο, απειλή και ψευδή κατάθεση. Ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Γραμμένου, κατόπιν έγκλησης του κ. Φλώρου.
