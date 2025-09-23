newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
NYΤ για Γάζα: Οι Ευρωπαίοι είναι μεγάλα λόγια, αλλά όχι έργα
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:56

NYΤ για Γάζα: Οι Ευρωπαίοι είναι μεγάλα λόγια, αλλά όχι έργα

Για τους φορείς χάραξης πολιτικής το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα μετατρέψει την καταδικαστική ρητορική σε πιο ισχυρή δράση για να σταματήσει το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου», είπε πρόσφατα σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόταση σηματοδοτεί καταδίκη των όσων πράττει το Ισραήλ. Επειδή η έγκρισή της απαιτεί ευρεία πλειοψηφία και όχι ομοφωνία, πολλοί πιστεύουν ότι είναι πιθανό να καταστεί πολιτική. Για τους New York Times όμως η ΕΕ δείχνει ότι μεγάλα λόγια δεν έχουν μεταφραστεί σε μεγάλες πράξεις.

Τα ευρωπαϊκά κράτη συντάσσονται πίσω από ένα σχέδιο για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ανώτατοι αξιωματούχοι καταδικάζουν ευρέως τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, και ορισμένοι έχουν αρχίσει ακόμη και να χαρακτηρίζουν τον πόλεμο «γενοκτονία».

Η Κομισιόν προσπαθεί σήμερα, υποτίθεται, να αναστείλει μέρος της εμπορικής συμφωνίας του μπλοκ με το Ισραήλ. Συνολικά, το μπλοκ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ και, το 2024, αντιστοιχούσε στο 32% του συνολικού εμπορίου αγαθών του Ισραήλ. Έτσι, μια τέτοια κίνηση θα ήταν πλήγμα για το Ισραήλ.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times αυτό απέχει πολύ από το να θεωρείται δεδομένο.

«Η Γερμανία ειδικότερα, με το ιστορικό του Ολοκαυτώματος, δίστασε να επικρίνει υπερβολικά ανοιχτά το Ισραήλ. Και η Ιταλία υπήρξε επίσης απρόθυμη» αναφέρει υπενθυμίζοντας πως ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε ότι η κριτική προς το Ισραήλ είναι «όλο και περισσότερο ένα πρόσχημα υπό το οποίο διαδίδεται το δηλητήριο του αντισημιτισμού».

Την Πέμπτη, ο Μερτς υπαινίχθηκε ότι η κυβέρνησή του θα αποφασίσει έως τις αρχές του επόμενου μήνα αν θα στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΕ να τιμωρήσει το Ισραήλ. Η δε Κάγια Κάλας, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, άφησε να εννοηθεί πρόσφατα ότι η δυσκολία στην εξεύρεση συμφωνίας μπορεί να επιμείνει.

«Οι πολιτικές γραμμές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκεί όπου ήταν μέχρι τώρα», είπε η Κάλας.

Πράγματι, ενώ η ΕΕ έχει προτείνει υψηλότερους δασμούς σε ισραηλινά αγαθά, δεν είναι σαφές αν αυτό θα συμβεί, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα καθώς αλλες προσπάθειες τιμωρίας της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν βαλτώσει λόγω αντιδράσεων, ιδίως από τη Γερμανία.

«Οι κινήσεις μεμονωμένων χωρών επίσης υστερούν σε σχέση με τη ρητορική. Οι προσπάθειες διοχέτευσης βοήθειας στη Γάζα έχουν αποδειχθεί περιορισμένες, ενώ ο λιμός σφίγγει τη θηλιά γύρω από την περιοχή. Και τα κράτη δέχονται μόνο σταγόνες αιτούντων άσυλο από τη Γάζα, με τη μετανάστευση να αποτελεί συχνά πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στο εσωτερικό» τονίζουν οι New York Times.

«Δεν πρόκειται μόνο για τους Παλαιστίνιους»

Για τους φορείς χάραξης πολιτικής, συνεχίζει το δημοσίευμα, το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα μετατρέψει την καταδικαστική ρητορική σε πιο ισχυρή δράση. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του τρόπου διεξαγωγής του πολέμου από το Ισραήλ, αλλά μακροχρόνιες συμμαχίες και περίπλοκες πολιτικές ιστορίες έχουν αποτρέψει χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία από το να στηρίξουν σημαντικά μέτρα.

«Δεν έχω δει άλλη στιγμή όπου να έχει οικοδομηθεί τόσο διεθνής δυναμική σε τόσο σύντομο χρόνο, οπότε πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας», δήλωσε η Κριστίνα Κάους, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του German Marshall Fund South, ενός think tank διεθνών σχέσεων. «Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες απτές δεσμεύσεις θα υπάρξουν, πέρα από τη διατύπωση».

«Δεν πρόκειται μόνο για τους Παλαιστίνιους», πρόσθεσε. «Πρόκειται για το αν η Δύση, και η Ευρώπη, μπορούν να στηρίξουν το διεθνές δίκαιο και τον πολυμερισμό».

Το Λουξεμβούργο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ενωθεί με το Βέλγιο, τη Βρετανία και μια σειρά άλλων χωρών για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μια πρωτοβουλία με αιχμή τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, με στόχο την αύξηση της πίεσης στο Ισραήλ.

Την περασμένη Τρίτη, επιτροπή του ΟΗΕ που ερευνά τον πόλεμο στη Γάζα ανέφερε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων — θέμα που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου. Το Ισραήλ χαρακτηρίζει μια τέτοια κατηγορία «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

Κινήσεις με ελάχιστο αντίκτυπο

Ορισμένα μεμονωμένα ευρωπαϊκά κράτη έχουν λάβει πιο συγκεκριμένα μέτρα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποσχέθηκε πρόσφατα μόνιμη απαγόρευση πώλησης όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ, αφού ακύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ (περίπου 825 εκατ. δολάρια) για την αγορά εκτοξευτών ρουκετών. Το Βέλγιο ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για απαγόρευση εισαγωγών από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη που τελεί υπό κατοχή.

Ωστόσο, τέτοιες κινήσεις, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, είχαν ελάχιστο αντίκτυπο στην πορεία του πολέμου. Και άλλα μέτρα -όπως η συνδρομή ώστε άνθρωποι να διαφύγουν από την περιοχή- είναι πολιτικά πιο δύσκολα.

 «Είναι πραγματική ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει δράση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, σε πρόσφατη συνέντευξη. «Πολλοί, στην κοινή γνώμη, δεν καταλαβαίνουν γιατί η Ευρώπη είναι τόσο διστακτική».

Ωστόσο, οι προσπάθειες σε επίπεδο μπλοκ δυσκολεύονται να προχωρήσουν.

Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα

Όταν η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε φέτος επανεξέταση της συμφωνίας που διέπει τις σχέσεις του μπλοκ με το Ισραήλ, διαπίστωσε ενδείξεις ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του συμφωνητικού.

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης, η Κομισιόν πρότεινε ότι οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης θα μπορούσαν να αποκλείσουν το Ισραήλ από το πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνες «Horizon Europe». Όμως ακόμη και αυτό το βήμα δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη μεταξύ των κρατών-μελών.

Περισσότεροι από 200 πρώην πρεσβευτές και στελέχη της διπλωματικής υπηρεσίας του μπλοκ έγραψαν τον περασμένο μήνα στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζοντας την «βαθιά απογοήτευσή» τους για την αποτυχία άσκησης πιο αποτελεσματικής πίεσης στο Ισραήλ.

Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ
Κόσμος 23.09.25

O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ

Σύνταξη
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
Κοινωνικές ανισότητες 23.09.25

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
Κύμα αναγνωρίσεων 23.09.25

Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
Σεξουαλική κακοποίηση 23.09.25

Σοκ για μητέρα που έλεγξε το κινητό της 6χρονης κόρης της

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)
Language 23.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς σε αυτό λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν τα μείζονα ζητήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”» τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Euroleague 23.09.25

Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις
Επιτελικό χάος 23.09.25

«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Το υπ. Παιδείας, καλεί τους γονείς που έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο να αποδείξουν ότι εργάζονται ή είναι «ευάλωτοι». Αλλιώς μενουν απ'έξω. Βροχή οι καταγγελίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ
Κόσμος 23.09.25

O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ

Σύνταξη
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
