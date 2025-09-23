Τον πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ…

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει το απόγευμα του Σαββάτου τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και οι οπαδοί των πρωταθλητών Ελλάδας αναμένεται να γεμίσουν το Καραϊσκάκη και σε αυτό το παιχνίδι.

Η ζήτηση των εισιτηρίων είναι μεγάλη και όλα δείχνουν πως οι οπαδοί της ομάδας του λιμανιού θα κάνουν ένα ακόμα sold out, το 14ο συνεχόμενο, μια επίδοση που μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού μπορεί να πετύχει. Για άλλες ομάδες είναι, δίχως ίχνος υπερβολής, άπιαστο όνειρο.

Όπως προαναφέραμε τα sold out στο Καραϊσκάκη είναι πολλά και συνεχόμενα κι αυτό φανερώνει την τεράστια δυναμική που έχει η ομάδα του λιμανιού και ο κόσμος της.

Φανερώνει όμως και ότι το Καραϊσκάκη είναι πλέον μικρό για να καλύψει τις ανάγκες των οπαδών του Ολυμπιακού και γι’ αυτό το λόγο άλλωστε ο πρόεδρος των πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης σχεδιάζει ένα τεράστιο πρότζεκτ.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έχει ένα μεγάλο όραμα για την ανακαίνιση και αύξηση χωρητικότητας της έδρας των «ερυθρόλευκων», ώστε η ομάδα του λιμανιού να έχει στο άμεσο μέλλον το πιο ωραίο και το πιο μεγάλο γήπεδο στην Ελλάδα. Ένα σπουδαίο, μοναδικό, πρότζεκτ που έχει ενθουσιάσει τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» λοιπόν θα φιλοξενήσουν τον Λεβαδειακό έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη, για να συνεχίσουν το σερί των θετικών αποτελεσμάτων στην έδρα τους, καθώς στα τελευταία 33 ματς στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός μετράει 25 νίκες και οκτώ ισοπαλίες.

Είναι δηλαδή αήττητος στο γήπεδο του στα τελευταία 33 παιχνίδια, οκτώ εκ των οποίων είναι για ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα σπουδαίο ρεκόρ της ομάδας του λιμανιού.

Οι πειραιώτες θέλουν λοιπόν να πάρουν τη νίκη, έχοντας απέναντι τους μια ομάδα που έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, καθώς είναι ξεκάθαρο πως οι Βοιωτοί θα παραταχθούν στο Καραϊσκάκη για να κάνουν την ζημιά στους πρωταθλητές.

Μεγάλη δύναμη των πρωταθλητών και σε αυτό το παιχνίδι θα είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού κι εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως αυτό θα είναι το τελευταίο εντός έδρας ματς των «ερυθρόλευκων», μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος, απ’ όσα προαναφέραμε, γιατί αναμένεται γεμάτο το Καραϊσκάκη και στην σαββατιάτικη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.