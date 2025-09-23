Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Ο Σον Χιούνγκ-Μιν αποτελεί πλέον το νέο παγκόσμιο φαινόμενο του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταμορφώνοντας με την παρουσία του τη Major League Soccer και φέρνοντας έναν αέρα ενθουσιασμού που θυμίζει τις μεγάλες εποχές άφιξης σούπερ σταρ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός, που για χρόνια υπήρξε το πρόσωπο της Τότεναμ και αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του, πήρε την απόφαση το καλοκαίρι να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και να μετακινηθεί στην LAFC. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε στις 6 Αυγούστου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάκτηση του Europa League με τους «Spurs», και από την πρώτη μέρα η παρουσία του λειτούργησε σαν καταλύτης για το αμερικανικό πρωτάθλημα.

Η «φρενίτιδα Σον» αποτυπώνεται σε αριθμούς που μιλούν από μόνα τους. Η φανέλα του με το «7» έγινε μέσα σε δύο εβδομάδες η πιο εμπορική όχι μόνο στη MLS, αλλά και σε όλα τα σπορ παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός είχε θέσει το 2024 το ρεκόρ πωλήσεων με 500.000 φανέλες της Inter Miami στον πρώτο μήνα του στη Λίγκα, ωστόσο ο Σον αναμένεται να αγγίξει το εντυπωσιακό 1,5 εκατομμύριο. Ο αντιπρόεδρος της LAFC, Τζον Τάρινγκτον, αποκάλυψε ότι η εμπορική δυναμική του Νοτιοκορεάτη ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πολλαπλασιάζοντας την επιρροή που είχε προκαλέσει στο παρελθόν η άφιξη του Γκάρεθ Μπέιλ.

Παράλληλα, η LAFC γνώρισε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη δημοτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα. Οι προβολές περιεχομένου αυξήθηκαν κατά 594%, αγγίζοντας σχεδόν τα 34 δισεκατομμύρια, ενώ η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης σημείωσε άνοδο 289%, σύμφωνα με το The Korean Post.

Η ατμόσφαιρα γύρω από τον σύλλογο άλλαξε άρδην: τα παιχνίδια έγιναν ανάρπαστα, με το πρώτο εντός έδρας ματς του Σον απέναντι στη San Diego FC να σημειώνει sold out στο BMO Stadium. Τα εισιτήρια έφτασαν να πωλούνται πάνω από 200 δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο για αγώνα της κανονικής περιόδου, στοιχείο που αποδεικνύει την τεράστια ζήτηση.

Η σημασία της μεταγραφής δεν περιορίζεται στο γήπεδο. Ο Σον, γνωστός χαϊδευτικά ως «Sony» από τους συμπατριώτες του, αποτέλεσε γέφυρα με τη μεγάλη κορεατική κοινότητα του Λος Άντζελες, τη μεγαλύτερη εκτός Νοτίου Κορέας με περίπου 320.000 κατοίκους. Ο διευθυντής επικοινωνίας των Tiger Supporters Group, Τζος Λι, υπογράμμισε πως «ο Σον Χιούνγκ-Μιν είναι πιθανότατα ο πιο διάσημος Κορεάτης στον κόσμο» και η παρουσία του έχει ήδη αρχίσει να κινητοποιεί χιλιάδες φιλάθλους, όχι μόνο στην Καλιφόρνια αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «θα δούμε οικογένειες και γκρουπ να οδηγούν εκατοντάδες μίλια απ’ όλη την Αμερική μόνο και μόνο για να τον παρακολουθήσουν».

Η LAFC δεν άφησε ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία, συνάπτοντας συνεργασία με τον κορεακό ραδιοφωνικό σταθμό KYPA 1230 AM για τη μετάδοση των αγώνων στην κορεατική γλώσσα, ενώ οι εικόνες με τις κορεατικές σημαίες στις κερκίδες έγιναν ήδη καθημερινότητα. Το κλίμα ενθουσιασμού ενισχύθηκε και από τις δημόσιες τιμές που του αποδόθηκαν. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, τον υποδέχθηκε σε εκδήλωση όπου του απένειμε τον τίτλο του «επίτιμου αγγελινού», μιλώντας για «μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία της πόλης για γενιές».

Η απήχηση του Σον έφτασε μέχρι και το μπέιζμπολ: ο Κορεάτης σταρ προσκλήθηκε από τους Los Angeles Dodgers και σε μια κατάμεστη εξέδρα 50.000 φιλάθλων εκτέλεσε το πρώτο συμβολικό pitch, τιμώντας τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο αθλήματα και δείχνοντας το εύρος της επιρροής του. Η παρουσία του παρομοιάζεται ήδη με εκείνη του Σόχέι Οτάνι, που με την άφιξή του στους Dodgers μετατράπηκε σε πολιτιστικό σύμβολο για την ιαπωνική κοινότητα.

Η «φρενίτιδα Σον» λοιπόν δεν είναι απλώς μια ιστορία μεταγραφής ή μιας επιτυχημένης εμπορικής κίνησης. Είναι η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα πολιτισμών και κοινοτήτων, αλλά και να αναδείξει το MLS σε διεθνή πρωταγωνιστή. Για την LAFC, ο Σον δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος επιθετικός που μπορεί να την οδηγήσει στην κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας· είναι το πρόσωπο μιας ολόκληρης νέας εποχής για το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.