Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Ποδόσφαιρο 23 Σεπτεμβρίου 2025

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Αλλάζει τα δεδομένα ο Νοτιοκορεάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Spotlight

Ο Σον Χιούνγκ-Μιν αποτελεί πλέον το νέο παγκόσμιο φαινόμενο του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταμορφώνοντας με την παρουσία του τη Major League Soccer και φέρνοντας έναν αέρα ενθουσιασμού που θυμίζει τις μεγάλες εποχές άφιξης σούπερ σταρ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός, που για χρόνια υπήρξε το πρόσωπο της Τότεναμ και αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του, πήρε την απόφαση το καλοκαίρι να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και να μετακινηθεί στην LAFC. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε στις 6 Αυγούστου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάκτηση του Europa League με τους «Spurs», και από την πρώτη μέρα η παρουσία του λειτούργησε σαν καταλύτης για το αμερικανικό πρωτάθλημα.

Η «φρενίτιδα Σον» αποτυπώνεται σε αριθμούς που μιλούν από μόνα τους. Η φανέλα του με το «7» έγινε μέσα σε δύο εβδομάδες η πιο εμπορική όχι μόνο στη MLS, αλλά και σε όλα τα σπορ παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός είχε θέσει το 2024 το ρεκόρ πωλήσεων με 500.000 φανέλες της Inter Miami στον πρώτο μήνα του στη Λίγκα, ωστόσο ο Σον αναμένεται να αγγίξει το εντυπωσιακό 1,5 εκατομμύριο. Ο αντιπρόεδρος της LAFC, Τζον Τάρινγκτον, αποκάλυψε ότι η εμπορική δυναμική του Νοτιοκορεάτη ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πολλαπλασιάζοντας την επιρροή που είχε προκαλέσει στο παρελθόν η άφιξη του Γκάρεθ Μπέιλ.

Παράλληλα, η LAFC γνώρισε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη δημοτικότητας στα κοινωνικά δίκτυα. Οι προβολές περιεχομένου αυξήθηκαν κατά 594%, αγγίζοντας σχεδόν τα 34 δισεκατομμύρια, ενώ η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης σημείωσε άνοδο 289%, σύμφωνα με το The Korean Post.
Η ατμόσφαιρα γύρω από τον σύλλογο άλλαξε άρδην: τα παιχνίδια έγιναν ανάρπαστα, με το πρώτο εντός έδρας ματς του Σον απέναντι στη San Diego FC να σημειώνει sold out στο BMO Stadium. Τα εισιτήρια έφτασαν να πωλούνται πάνω από 200 δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο για αγώνα της κανονικής περιόδου, στοιχείο που αποδεικνύει την τεράστια ζήτηση.

Η σημασία της μεταγραφής δεν περιορίζεται στο γήπεδο. Ο Σον, γνωστός χαϊδευτικά ως «Sony» από τους συμπατριώτες του, αποτέλεσε γέφυρα με τη μεγάλη κορεατική κοινότητα του Λος Άντζελες, τη μεγαλύτερη εκτός Νοτίου Κορέας με περίπου 320.000 κατοίκους. Ο διευθυντής επικοινωνίας των Tiger Supporters Group, Τζος Λι, υπογράμμισε πως «ο Σον Χιούνγκ-Μιν είναι πιθανότατα ο πιο διάσημος Κορεάτης στον κόσμο» και η παρουσία του έχει ήδη αρχίσει να κινητοποιεί χιλιάδες φιλάθλους, όχι μόνο στην Καλιφόρνια αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «θα δούμε οικογένειες και γκρουπ να οδηγούν εκατοντάδες μίλια απ’ όλη την Αμερική μόνο και μόνο για να τον παρακολουθήσουν».

Η LAFC δεν άφησε ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία, συνάπτοντας συνεργασία με τον κορεακό ραδιοφωνικό σταθμό KYPA 1230 AM για τη μετάδοση των αγώνων στην κορεατική γλώσσα, ενώ οι εικόνες με τις κορεατικές σημαίες στις κερκίδες έγιναν ήδη καθημερινότητα. Το κλίμα ενθουσιασμού ενισχύθηκε και από τις δημόσιες τιμές που του αποδόθηκαν. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, τον υποδέχθηκε σε εκδήλωση όπου του απένειμε τον τίτλο του «επίτιμου αγγελινού», μιλώντας για «μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία της πόλης για γενιές».

Η απήχηση του Σον έφτασε μέχρι και το μπέιζμπολ: ο Κορεάτης σταρ προσκλήθηκε από τους Los Angeles Dodgers και σε μια κατάμεστη εξέδρα 50.000 φιλάθλων εκτέλεσε το πρώτο συμβολικό pitch, τιμώντας τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο αθλήματα και δείχνοντας το εύρος της επιρροής του. Η παρουσία του παρομοιάζεται ήδη με εκείνη του Σόχέι Οτάνι, που με την άφιξή του στους Dodgers μετατράπηκε σε πολιτιστικό σύμβολο για την ιαπωνική κοινότητα.

Η «φρενίτιδα Σον» λοιπόν δεν είναι απλώς μια ιστορία μεταγραφής ή μιας επιτυχημένης εμπορικής κίνησης. Είναι η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα πολιτισμών και κοινοτήτων, αλλά και να αναδείξει το MLS σε διεθνή πρωταγωνιστή. Για την LAFC, ο Σον δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος επιθετικός που μπορεί να την οδηγήσει στην κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας· είναι το πρόσωπο μιας ολόκληρης νέας εποχής για το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)

Οπαδοί της Μπενφίκα θέλοντας να δείξουν την εκτίμησή τους προς τον Ζοσέ Μουρίνιο έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «graffiti», λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπενφίκα μετά από 25 χρόνια.

Σύνταξη
Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ τραυματίστηκε σοβαρά στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι

Ο Γερμανός διαιτητής που αλλοίωσε το αποτέλεσμα του ντέρμπι, όταν δεν σφυρίζει, κάνει τον dj σε φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Μήπως θα ήταν προτιμότερο ν’ αφοσιωθεί στις κονσόλες και ν’ αφήσει την… σφυρίχτρα;

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Σύνταξη
«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις
Επιτελικό χάος 23.09.25

«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Το υπ. Παιδείας, καλεί τους γονείς που έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο να αποδείξουν ότι εργάζονται ή είναι «ευάλωτοι». Αλλιώς μενουν απ'έξω. Βροχή οι καταγγελίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ
Κόσμος 23.09.25

O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ

Σύνταξη
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
Art 23.09.25

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
