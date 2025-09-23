Τον τρόμο έζησε ένας 15χρονος στην περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος έπεσε θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας από δύο άτομα την ώρα μάλιστα που πήγαινε στο σχολείο του.

Ο ανήλικος κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης τα όσα έγιναν και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου

Δύο άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του με κουκούλες τύπου full face, τον άρπαξαν την ώρα που περπατούσε για το σχολείο του και με τη βία τον έβαλαν σε ένα βαν. Έπειτα τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία και εκεί τον χτύπησαν και του άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ που είχε πάνω του. Μάλιστα ο ένας απαίτησε από τον 15χρονο να του δώσει το ποσό των 10.000 ευρώ μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων ενώ οι δύο δράστες φέρονται να τον απείλησαν να μην μιλήσει στις Αρχές για τα όσα έγιναν.

Στη συνέχεια οι δύο δράστες άφησαν τον ανήλικο ελεύθερο και τράπηκαν σε φυγή. Ο ανήλικος κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης τα όσα έγιναν και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δύο απαγωγέων. Πρόκειται για έναν 18χρονο ο οποίος μάλιστα είχε απαιτήσει πριν λίγες από τον ανήλικο να του δώσει 500 ευρώ.

Η Αστυνομία αναζητά τον δεύτερο δράστη του σοκαριστικού περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης, χθες (22-09-2025), 18χρονος ημεδαπός, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση αρπαγής ανηλίκου, ληστείας και εκβίασης.

Προηγήθηκε καταγγελία ανήλικου ημεδαπού, σύμφωνα με την οποία, πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, ενώ μετέβαινε στο σχολείο του, τον προσέγγισε ένα όχημα τύπου βαν από το οποίο αποβιβάστηκε ο 18χρονος ως συνοδηγός φορώντας κουκούλα τύπου full face και με τη χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκασε να επιβιβαστεί σε αυτό. Ακολούθως ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος αναζητείται, και φορούσε επίσης κουκούλα τύπου full face, κατευθύνθηκε προς έτερη περιοχή του ίδιου Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο συνοδηγός αφαίρεσε με χρήση και απειλή σωματικής βίας από την κατοχή του ανήλικου το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ και ο οδηγός μετερχόμενος απειλές κατά της ζωής του, απαίτησε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 10.000 ευρώ, ενώ πριν τον αφήσουν πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε κοντά στον τόπο της αποβίβασης.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο συλληφθείς προ δύο ημερών είχε απαιτήσει με τη χρήση απειλών την καταβολή του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ από τον ανήλικο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.