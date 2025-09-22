newspaper
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Spotlight

Η Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε, χθες Κυριακή, σε πρωτοβουλία για την προώθηση της υποψηφιότητας της ιταλικής κουζίνας, ως άυλης πολιτιστικής κληρονομίας της Unesco (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, η Μελόνι, όρθια στο κέντρο, κατά την επίμαχη συνέντευξή της στη Rai).

Κατά τη διάρκεια σύνδεσης με εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης της Rai, η παρουσιάστρια ρώτησε την ιταλίδα πρωθυπουργό «ποια είναι η ανάμνησή της, από τα οικογενειακά τραπέζια της Κυριακής, όταν ήταν μικρή».

«Πρόκειται για μια τεράστια διαφήμιση από κανάλι το οποίο ελέγχει η κυβέρνηση Μελόνι»

«Συνήθως πηγαίναμε στους παππούδες μου και στην περίπτωσή μου – όπως πιστεύω και σε πολλές άλλες ιταλικές οικογένειες – συνδέεται με τις πάστες. Την Κυριακή αγοράζαμε τις πάστες και, τα τραπέζια αυτά, αποτελούν μια ανάμνηση που με συνέδεσε έντονα με τους γονείς της μητέρας μου», απάντησε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Ο διάλογος αυτός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ιταλικής αντιπολίτευσης. «Πρόκειται για μια τεράστια διαφήμιση από κανάλι το οποίο ελέγχει η κυβέρνηση Μελόνι», υπογράμμισε το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η πρωθυπουργός συνεχίζει να αρνείται να έρθει στην βουλή, για να εξηγήσει τί θα κάνει η Ιταλία, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Βρίσκει τον χρόνο, όμως, για να φτιάξει διαφημιστικά μηνύματα, για να μας εξηγήσει ποια γεύματα και ποιες πάστες της αρέσουν», τόνισε η γραμματέας των «Δημοκρατικών», Ελι Σλάιν.

«Προκαλεί λύπη»

Το δε Κίνημα Πέντε Αστέρων, πρόσθεσε ότι «προκαλεί λύπη να παρακολουθεί κανείς συνέντευξη αυτού του είδους στην πρωθυπουργό της χώρας, ενώ σύντομα οι κάτοικοι σειράς ιταλικών περιφερειών θα πρέπει να κληθούν στις κάλπες».

«Η αντιπολίτευση χάνει κάθε χρήσιμη ευκαιρία που της προσφέρεται για να στηρίξει την Ιταλία. Εμείς βοηθάμε πάντα τη χώρα μας, ασχέτως από το αν κυβερνούν οι αντίπαλοί μας», απάντησε το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας».

Πηγή: ΑΠΕ

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Business
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 22.09.25

10.000 κενά, νηπιαγωγεία που ακόμα δεν λειτουργούν, ερωτήματα για το νέο καθεστώς της ειδικής αγωγής

Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μιλούν στο in για την κατάσταση που επικρατεί με τα περισσότερα , όπως λένε, κενά εδώ και χρόνια, για το νέο ασαφές καθεστώς ειδικής αγωγής και για τις πολυσυζητημένες άδειες. Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σε υποθαλάσσιο χώρο κοντά στις Καρυές του Αγίου Ορους
Αγιο Ορος 22.09.25

Σεισμός στα ανοιχτά των Καρυών

Σε υποθαλάσσιο χώρο εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Καρυές του Αγίου Ορους.

Σύνταξη
