Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκινητική στιγμή με τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο (vid)

Ο Μιχαήλ Πάνου, ένας μεγάλος μαχητής της ζωής καθώς κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο, την περσινή σεζόν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στον αγώνα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ μας είχε χαρίσει υπέροχες στιγμές, όταν οι Σταύρος Πήλιος και Γιάννης Κωνσταντέλιας του είχαν χαρίσει μια φανέλα.

Ο μικρός Μιχαήλ, φίλος της ΑΕΚ, είχε μπει με ένα πλακάτ στον αγωνιστικό χώρο που έγραφε το εξής: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Στη 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ ο μικρός Μιχαήλ παρέλαβε το βραβείο του, ευχαρίστησε τον ΠΣΑΠΠ, τον Πήλιο, τον Κωνσταντέλια, συγκίνησε, αλλά και συγκινήθηκε στον λόγο του μιλώντας κατά της βίας στο ποδόσφαιρο, στέλνοντας παράλληλα ηχηρό μήνυμα και για τη μάχη που δίνουν όλα τα παιδιά όπως εκείνος.

Τα λόγια από καρδιάς που είπε και «άγγιξαν» άπαντες χαρίζοντάς του ένα πολύ θερμό χειροκρότημα: «Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε ο μικρός φίλαθλος της ΑΕΚ, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του κι έτσι όλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και τον χειροκροτήσαν παρατεταμένα.