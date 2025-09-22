Μπαρτσελόνα – Χετάφε 3-0: Άνετοι και ωραίοι οι Καταλανοί

Μετά τα έξι γκολ στη Βαλένθια η Μπαρτσελόνα έριξε άλλα τρία στη Χετάφε της οποίας επικράτησε με 3-0 στο «Johan Cruyff» για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga και μείωσε στους δύο βαθμούς από τη Ρεάλ. Δύο γκολ έβαλε ο Φεράν, ένα ο Όλμο για τους Καταλανούς που για ακόμη ένα ματς δεν είχαν διαθέσιμο τον Γιαμάλ.

Για 15 λεπτά στάθηκαν καλά οι φιλοξενούμενοι στη Βαρκελώνη, αλλά τότε οι παίκτες του Χάνσι Φλικ αποφάσισαν να κρύψουν την μπάλα. Ο Ραφίνια με τρομερή κάθετη βρήκε στην περιοχή τον Όλμο, εκείνος πάτησε στον Φεράν που πλάσαρε για το 1-0. Στο 34′ ο Ισπανός φορ έκανε και το 2-0 σε γρήγορη αντεπίθεση από ασίστ του Ραφίνια ενώ στο 43′ είχε και δοκάρι με δυνατό σουτ.

Στο 48′ η Χετάφε είχε μία καλή στιγμή με τον Μουνιόθ ενώ στο 62′ η Μπάρτσα έκανε και το 3-0 με πλασέ του Όλμο από ασίστ του Ράσφορντ. Όλη τη δουλειά την έχει κάνει εδώ ο Πέδρι που βρήκε με απίθανη μπαλιά τον Ράσφορντ ο οποίος στη συνέχεια είχε ευκαιρία να σκοράρει, αλλά ο Σόρια τον νίκησε.

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρσία, Κουντέ, Έρικ Γκαρσία, Κρίστενσεν, Μαρτίν(83’ Αραούχο), Ντε Γιονγκ(60’ Κασαδό), Πέδρι(76’ Μπάρτζι), Όλμο, Ραφίνια(46’ Ράσφορντ), Τόρες(60’ Φερμίν Λόπεθ), Λεβαντόφσκι

Χετάφε: Σόρια, Κίκο Φεμενία, Τζένε(46’ Νταβίντσι), Ντουάρτε, Αμπκάρ, Ρίκο, Μαρτίν(46’ Μουνιόθ), Μίγια, Αραμπάρι(70’ Ντα Κόστα), Λίσο(80’ Σαντσίς), Μαγιοράλ(46’ Καμαρά)

Tα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 19/9

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1

Σάββατο, 20/9

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0

Αλαβές-Σεβίλλη 1-2

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 2-1

Βαλένθια-Μπιλμπάο 2-0

Κυριακή, 21/9

Ράγιο Βαγιεκάνο-Θέλτα 1-1

Μαγιόρκα-Ατλέτικο 1-1

Έλτσε-Οβιέδο 1-0

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 3-0

Η βαθμολογία:

H επόμενη αγωνιστική (6η)

Τρίτη, 23/9

Μπιλμπάο-Τζιρόνα (20:00)

Εσπανιόλ-Βαλένθια (20:00)

Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:30)

Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ (22:30)

Τετάρτη, 24/9

Xετάφε-Αλαβές (20:00)

Ατλέτικο-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:30)

Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα (22:30)

Πέμπτη, 25/9

Oσασούνα-Έλτσε (20:30)

Οβιέδο-Μπαρτσελόνα (22:30)