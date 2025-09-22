Η Ρία Ελληνίδου αναστατώνει… με το νέο της video clip «Αλλού Γι’ Αλλού»
Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναστατώνει τις αισθήσεις, φορώντας μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές
- Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος
- Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
- Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
- Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ
Η Ρία Ελληνίδου μοιράζεται με το κοινό το νέο της ξεσηκωτικό hit «Αλλού Γι’ Αλλού», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum μαζί με music video που γοητεύει.
Το «Αλλού Για Αλλού» είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι με ανατολίτικη «πινελιά» και την ενέργεια της χαρισματικής Ρίας Ελληνίδου, που έρχεται να συνεχίσει τη σαρωτική επιτυχία του διπλά πλατινένιου «Κάτι Ξέρεις». Τους στίχους έγραψε ο πολυβραβευμένος Ηλίας Φιλίππου και τη μουσική ο Eslam Fathi.
Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναστατώνει τις αισθήσεις, φορώντας μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές.
Το «Αλλού Γι’ Αλλού» έχει αγαπηθεί από το κοινό πριν ακόμα κυκλοφορήσει, τόσο μέσα από τις καλοκαιρινές συναυλίες της Ρίας Ελληνίδου σε όλη την Ελλάδα, όσο και από τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη στο «VogClub Athens» μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη που συνεχίζονται με αμείωτη επιτυχία.
Βρείτε το «Αλλού Γι’ Αλλού» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/allou-gia-allou
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ θα επιδιώξει «πιο εντατικά» την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα
- Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
- Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
- H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κληρονομιές χωρίς τα χρέη
- Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις