Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:20

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Συνεχίζονται και σήμερα οι ακυρώσεις πτήσεων σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά τη χθεσινή κυβερνοεπίθεση σε Βρυξέλλες, Βερολίνο, Ιρλανδία και Λονδίνο, που προκάλεσε χάος. Η επίθεση είχε ως στόχο το σύστημα check-in και επιβίβασης της Collins Aerospace, η οποία παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες σε διεθνείς αερομεταφορείς.

Μισές από τις πτήσεις που θα αναχωρούσαν σήμερα Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν ώστε να μη δημιουργηθούν περαιτέρω ουρές λόγω της χειρόγραφης έκδοσης καρτών επιβίβασης, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Οι διαταραχές στις πτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Eurocontrol, τον ευρωπαϊκό οργανισμό συνδυασμένης ασφάλειας της αεροπορίας, οι εταιρείες κλήθηκαν να ακυρώσουν τα μισά προγράμματα πτήσεων μεταξύ 04:00 GMT του Σαββάτου και 02:00 GMT της Δευτέρας.  Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε «μικρές επιπτώσεις» από την κυβερνοεπίθεση, με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν διαδικασίες χειροκίνητου check-in.

Μισές από τις πτήσεις που θα αναχωρούσαν σήμερα Κυριακή από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών θα πρέπει να ακυρωθούν

εικόνα που δείχνει στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο του Χίθροου το Σάββατο, αμέσως μετά την κυβερνοεπίθεση

Στιγμιότυπο από το αεροδρόμιο του Χίθροου το Σάββατο, αμέσως μετά την κυβερνοεπίθεση

Η εν λόγω κυβερνοεπίθεση είχε μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και προκάλεσε ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων δρομολογίων, ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες. Στο Χίθροου και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια ταξιδιώτες περίμεναν χθες υπομονετικά σε τεράστιες ουρές με τις αποσκευές τους στοιβαγμένες αφού το ηλεκτρονικό σύστημα είχε βγει εκτός λειτουργίας.

Τα σενάρια για εμπλοκή της Ρωσίας

Εν τω μεταξύ, οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στην κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε χάος στο Χίθροου θέτοντας εκτός λειτουργίας τo σύστημα ARINC cMUSE της Collins Aerospace. Η πιθανή ρωσική εμπλοκή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων με τη Δύση, ενώ τα βρετανικά ΜΜΕ πιέζουν την κυβέρνηση Στάρμερ να απαντήσει αν πιστεύει ότι η Ρωσία φέρει την ευθύνη για ό,τι συνέβη.

«Μετά την κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, η κυβέρνηση πρέπει να διαπιστώσει επειγόντως εάν ο Πούτιν επιτίθεται τώρα στα κυβερνοσυστήματά μας. Εάν το Κρεμλίνο βρίσκεται από πίσω, πρέπει να είμαστε σθεναροί στην αντίδρασή μας», δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, Κάλουμ Μίλερ.

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 10 πτήσεις είχαν ακυρωθεί και άλλες 17 καθυστέρησαν για περισσότερη από μία ώρα. Άλλες 19 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια του Λονδίνου και του Βερολίνου.

Η αντίδραση της Collins Aerospace

Η Collins Aerospace του αμερικανικού ομίλου RTX ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία από την κυβερνοεπίθεση περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών και μπορεί να μετριαστεί με χειροκίνητες λειτουργίες ελέγχου.

«Εργαζόμαστε ενεργά για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας για τους πελάτες μας το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η εταιρεία στην ίδια ανακοίνωση.

Στο παρελθόν, αρκετοί ιστότοποι παρακολούθησης παραβιάσεων έχουν αναφέρει ότι η Collins Aerospace δέχθηκε επίθεση από χάκερ που ζητούσαν λύτρα το 2023.

Την κυβερνοεπίθεση παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έχει ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση, ενώ συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

Ο διευθυντής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της Ρουμανίας, Νταν Τσιμπέαν, δήλωσε ότι το δίκτυο των ομάδων κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστές ως CSIRT, και η ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας, EU-CyCLONE, «παρακολουθούν ενεργά» τις εξελίξεις, χωρίς να έχει αυξηθεί το επίπεδο συναγερμού.

Η χθεσινή επίθεση, σύμφωνα με τον διευθυντή πληροφοριών απειλών στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sophos, Ράφε Πίλινγκ, ανέδειξε την εύθραυστη και αλληλεξαρτώμενη φύση του ψηφιακού οικοσυστήματος που στηρίζει τα αεροπορικά ταξίδια.

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε
Κυνήγι εχθρών 21.09.25

Ο Τραμπ νευρίασε με μια ανάρτηση, αντικατέστησε έναν εισαγγελέα και διέταξε τη δίωξη αυτού που τον νευρίασε

Τελικά η πολιτική των ΗΠΑ είναι πολύ πιο απλή από όσο δείχνει. Ένας δημοκρατικός γερουσιαστής εκνεύρισε τον Τραμπ και ο Τραμπ απέλυσε τον εισαγγελέα που είχε επιφορτιστεί την δίωξή του και έβαλε άλλη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα
Κόσμος 21.09.25

Εκουαδόρ: Τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν μέσα σ’ έναν μήνα

Σε ένα πολύ ατυχές στατιστικό, τρεις ποδοσφαιριστές δολοφονήθηκαν από ενόπλους στο Εκουαδόρ ως «παράπλευρες απώλειες» χωρίς φαινομενικά να σχετίζονται με τα συμβάντα ή τις συμμορίες της χώρας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI
Κόσμος 21.09.25

Σκάνδαλο με τον «τσάρο των συνόρων» των ΗΠΑ που φέρεται να δωροδοκήθηκε από πράκτορες του FBI

O Τομ Χόμαν, ο «τσάρος των συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να δέχθηκε δωροδοκία 50.000 δολαρίων από μυστικούς πράκτορες του FBI και η υπόθεση να έκλεισε μυστηριωδώς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων
Κόσμος 21.09.25

Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον των Κούρδων

Οι επιθέσεις εναντίον των Κούρδων στη Συρία συνεχίζονται, την ώρα που δεν διαφαίνεται λύση γύρω από το ζήτημα της μερικής αυτονομίας και αποκέντρωσης, ένα πάγιο αίτημα των Κούρδων της χώρας.

Σύνταξη
Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης
Διάκριση των εξουσιών 21.09.25

Ισημερινός: Αναστέλλεται το δημοψήφισμα Νομπόα για τη συγκρότηση συντακτικής συνέλευσης

Το δημοψήφισμα που προωθούσε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, για να αυξήσει τις εξουσίες του, αναβλήθηκε μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος
Πανικός 21.09.25

ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις, διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος

H χρέωση για τη βίζα εργασίας για τις ΗΠΑ Η-1Β η οποία θα κοστολογούνταν στις εταιρείες 100.000 δολάρια ανά εργαζόμενο, δεν θα ισχύσει για όσες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί

Σύνταξη
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21.09.25

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
Cold case 21.09.25

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
