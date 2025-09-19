ΠΑΣΟΚ: Ο Λοβέρδος, το «ατού» του προγράμματος και οι μετεκλογικές συμμαχίες

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έπεσαν από τα σύννεφα για τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κυβέρνηση είναι σε πανικό και γι’ αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έβγαλε από το συρτάρι» την ένταξη του πρώην πράσινου υπουργού. Άλλωστε, θεωρούν ότι έτσι κι αλλιώς, εδώ και δύο χρόνια, ο κ. Λοβέρδος υπηρετούσε την πολιτική της ΝΔ και πλέον με τα όσα υποστηρίζει, δεν μοιάζει, όπως σχολίαζαν καυστικά, με κεντρώο πολιτικό αλλά με τον… Άδωνι Γεωργιάδη.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την ένταξη του πρώην συνυποψήφιου του στην προεδρική κούρσα του ΠΑΣΟΚ με δηκτικό τρόπο. «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ! Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε καμία των περιπτώσεων λοιπόν, δεν υπάρχει η εκτίμηση ότι η μεταγραφή Λοβέρδου παράγει κάποιο πολιτικό κόστος στην παράταξη. Άλλωστε, είναι σαφές πως ο κ. Ανδρουλάκης έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.

Το «ατού» του προγράμματος

Αυτό που απασχολεί τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι η περίπτωση Λοβέρδου αλλά πώς το πρόγραμμα, που παρουσίασε ο επικεφαλής του Κινήματος στη ΔΕΘ, θα γίνει «κτήμα» της ελληνικής κοινωνίας. Το κατά Ανδρουλάκη «ευαγγέλιο» του ΠΑΣΟΚ, εκτιμούν στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι και το μεγάλο «ατού» του κόμματος.

Ως προς την κοστολόγηση δε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ συγκεκριμένα. Μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, απάντησε στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς με νούμερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 13ος μισθός στο δημόσιο κοστολογείται στα 1,27 δισ. ευρώ μικτά, με το πραγματικό κόστος να ανέρχεται στα 750 εκατομμύρια.

Η πρόταση για το νέο ΕΚΑΣ που αφορά 450.000 χαμηλοσυνταξιούχους κοστίζει 540 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συντάξεις χηρείας 150 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον ΦΠΑ, που θα εφαρμοστούν πιλοτικά, αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, το κόστος του προγράμματος που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως τόνιζαν από τη Χαριλάου Τρικούπη τα νούμερα που παρατίθενται αποδεικνύουν τα κυβερνητικά ψέματα. Ως προς το φορολογικό δε, αυτό αποτελεί ένα τμήμα του προγράμματος, καθώς, όπως υπενθύμιζαν συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε μία συνολική στρατηγική για τη χώρα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει δώσει εντολή τόσο στο οργανωτικό του κόμματος όσο και στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ να σχεδιάσουν άμεσα περιοδείες με κομματικά κλιμάκια και συνεντεύξεις τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σκοπός; Να αναδειχθούν οι κυβερνητικές προτεραιότητες και προτάσεις του κόμματος.

Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές τις περιοδείες- εντός και εκτός Αθήνας- θα συμμετέχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κλειστή η δεξιά…πόρτα. Ανοίγει η αριστερή;

Με δεδομένο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να ακούει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, τα ερωτήματα για τα σενάρια δημιουργίας κυβέρνησης την επομένη των εκλογών δίνουν και παίρνουν. Ο πολιτικός στόχος πάντως αποσαφηνίστηκε στη ΔΕΘ και δεν πρόκειται να αλλάξει: Πρώτο το ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι όποιες λοιπόν συμμαχίες πριν τις εκλογές απορρίπτονται.

Βέβαια, το ερώτημα για την επόμενη μέρα παραμένει. Απορρίπτουν συλλήβδην και τις μετεκλογικές συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ; Φαίνεται πως όχι, ωστόσο πρώτη προτεραιότητα είναι η νίκη στις επόμενες κάλπες. Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης «τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός».