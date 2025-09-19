Συναγερμός στα νοσοκομεία – Σε έξαρση ο επικίνδυνος μύκητας Candidozyma auris
Τι είπε η η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris.
Συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία για την εξάπλωση του μύκητα Candidozyma auris.
Όπως εξήγησε στο MEGA η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για έναν ενδονοσοκομειακό μύκητα, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε αντιμυκητησιακά φάρμακα.
«Τον έχουμε πάντα κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει αύξηση στο 60% σε όλη την Ευρώπη. Είναι ενδονοσοκομειακός μύκητας», είπε η Ματίνα Παγώνη.
Ο ιός αυτός εντοπίζεται σε ΜΕΘ και σε τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους. Ο μύκητας αυτός είναι ανθεκτικός σε αντισηπτικά και σε αντιμυκητησιακά φάρμακα, με τους ειδικούς να συνιστούν καλό πλύσιμο χεριών πριν μπούμε σε κάποιο νοσοκομείο και αφού φύγουμε από αυτό.
Το Candidozyma auris (C. auris) είναι ένας μύκητας που συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει βαριές λοιμώξεις σε σοβαρά άρρωστους ασθενείς. Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.
Συνολικά, 4.012 κρούσματα αποικισμού ή μόλυνσης από C. auris αναφέρθηκαν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μεταξύ 2013 και 2023. Οι πέντε χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων C. auris ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία. Από το 2020, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία μέχρι το 2023, όταν και αναφέρθηκαν 1.346 ετήσια κρούσματα από 18 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ.
