Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο θα χειρουργηθεί 81χρονη γυναίκα η οποία δέχθηκε επίθεση από αγνώστους μέσα σε σχολή οδηγών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι δράστες, γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής, φορώντας κράνη μπήκαν μέσα στη σχολή οδηγών και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη. Η γυναίκα τραυματίστηκε από τα χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα των δραστών, καθώς δεν είναι σαφές αν ήθελαν να τη ληστέψουν. Δεν πείραξαν το ταμείο της επιχείρησης, ούτε πήραν το πορτοφόλι της.

Μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή Live News, η κόρη της είπε:

«Η μητέρα μου πηγαίνει κάθε πρωί και ανοίγει το γραφείο αρκετά νωρίς. Έτυχε σήμερα και καθυστέρησα να πάω και εγώ. Χτυπάει το τηλέφωνό μου κατά τις 09.00 και μου λέει “τρέχα, με σκοτώσανε”. Και έφυγα όπως ήμουν, πήγα και την βρήκα μέσα στα αίματα».

Η μητέρα της τής περιέγραψε την επίθεση:

«Ξαφνικά, λέει, όρμησαν δύο μηχανάκια με κουκούλες, δεν της είπαν τίποτα. Εκείνη, με το που μπήκαν, αιφνιδιάστηκε και φώναξε: “Φύγετε, βοήθεια”. Και την χτύπησαν. Εγώ πιστεύω ότι ήθελαν να της πάρουν το πορτοφόλι», συμπλήρωσε η κόρη του θύματος.