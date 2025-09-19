Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
- Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
- Η Ουκρανία κατέστρεψε γιγάντιο ραδιοτηλεσκόπιο που έπεσε στα χέρια του ρωσικού στρατού
- Πρέπει να επιδιώκουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία, τονίζει ο Πιερρακάκης
- Καβούρι μπήκε στο αυτί ενός αγοριού - Βίντεο από τη στιγμή που οι γιατροί το βγάζουν ζωντανό
Στο Τζάνειο Νοσοκομείο θα χειρουργηθεί 81χρονη γυναίκα η οποία δέχθηκε επίθεση από αγνώστους μέσα σε σχολή οδηγών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι δράστες, γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής, φορώντας κράνη μπήκαν μέσα στη σχολή οδηγών και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη. Η γυναίκα τραυματίστηκε από τα χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα των δραστών, καθώς δεν είναι σαφές αν ήθελαν να τη ληστέψουν. Δεν πείραξαν το ταμείο της επιχείρησης, ούτε πήραν το πορτοφόλι της.
Μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή Live News, η κόρη της είπε:
«Η μητέρα μου πηγαίνει κάθε πρωί και ανοίγει το γραφείο αρκετά νωρίς. Έτυχε σήμερα και καθυστέρησα να πάω και εγώ. Χτυπάει το τηλέφωνό μου κατά τις 09.00 και μου λέει “τρέχα, με σκοτώσανε”. Και έφυγα όπως ήμουν, πήγα και την βρήκα μέσα στα αίματα».
Η μητέρα της τής περιέγραψε την επίθεση:
«Ξαφνικά, λέει, όρμησαν δύο μηχανάκια με κουκούλες, δεν της είπαν τίποτα. Εκείνη, με το που μπήκαν, αιφνιδιάστηκε και φώναξε: “Φύγετε, βοήθεια”. Και την χτύπησαν. Εγώ πιστεύω ότι ήθελαν να της πάρουν το πορτοφόλι», συμπλήρωσε η κόρη του θύματος.
- Νίκολιτς: «Το μηδέν στην άμυνα δίνει αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, δύσκολο το ματς στη Λάρισα»
- Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
- Καζαμπλάνκα: Βασιλικά εγκαίνια για σειρά έργων λιμένων
- Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
- Αλέξης Ακριθάκης: Ο καλλιτέχνης σκοτώνεται, δεν σκοτώνει
- Στον τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η Τζένγκο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις