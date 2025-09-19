Ηράκλειο: Αγρια επίθεση σε 35χρονο με δρεπάνι – Στο νοσοκομείο το θύμα, συνελήφθη ο δράστης
Τραύματα σε πρόσωπο και σε σώμα με δρεπάνι, προκάλεσε ένας 32χρονος άνδρας σε έναν 35χρονο μετά από καυγά που είχαν στο Ηράκλειο.
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο με θύμα έναν 35χρονο άνδρα.
Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν δύο άνδρες – με καταγωγή από το Πακιστάν – άρχισαν να καυγαδίζουν.
Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 32χρονο να παίρνει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.
Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περιθάλπτουν τα τραύματά του.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες και εντόπισε τον 32χρονο συλλαμβάνοντάς τον.
