Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο με θύμα έναν 35χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν δύο άνδρες – με καταγωγή από το Πακιστάν – άρχισαν να καυγαδίζουν.

Ο καυγάς πήρε άγριες διαστάσεις με τον 32χρονο να παίρνει ένα δρεπάνι και να επιτίθεται στον 35χρονο χτυπώντας τον στο σώμα και το πρόσωπο.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να περιθάλπτουν τα τραύματά του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε τις έρευνες και εντόπισε τον 32χρονο συλλαμβάνοντάς τον.