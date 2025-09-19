Οι φορολογούμενοι στη Βρετανία έχασαν 400 εκατομμύρια λίρες μετά την κατάρρευση εκατοντάδων startup επιχειρήσεων που υποστηρίζονταν από ένα επενδυτικό ταμείο της εποχής του Covid, το οποίο ίδρυσε ο Ρίσι Σούνακ όταν ήταν υπουργός Οικονομικών και είχε δεχτεί σκληρές επικρίσεις, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το Future Fund δαπάνησε 1,14 δισεκατομμύρια λίρες στηρίζοντας 1.190 εταιρείες, μερικές από τις οποίες δεν συνδέονται συνήθως με κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, όπως η διοργανώτρια πάρτι σεξ Killing Kittens και η πλέον ανενεργή εταιρεία εισιτηρίων φεστιβάλ Pollen.

Το ταμείο επένδυσε επίσης σχεδόν 2 εκατομμύρια λίρες σε εταιρείες που συνδέονται με τη σύζυγο του Σούνακ, Ακσάτα Μούρτι.

Η τελευταία ετήσια έκθεση του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Εμπορίου δείχνει ότι 334 εταιρείες που υποστηρίζονται από το Future Fund έχουν έκτοτε χρεοκοπήσει, κοστίζοντας στους φορολογούμενους εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.

Η αξία του ταμείου μειώθηκε στα 609 εκατομμύρια λίρες τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, η British Business Bank (BBB), η οποία διαχειρίστηκε το σχέδιο, διευκρίνισε ότι ο αριθμός ήταν στην πραγματικότητα υψηλότερος, 736 εκατομμύρια λίρες, λόγω των εσόδων και των αποδόσεων από τις επενδύσεις. Οι φορολογούμενοι έχουν υποστεί ζημία 400 εκατομμυρίων λιρών από τότε που το σχέδιο έκλεισε για νέες αιτήσεις το 2021, ανέφερε η BBB.

Ο στόχος του Future Fund

Ο Σούνακ ξεκίνησε το Future Fund τον Μάιο του 2020 για να βοηθήσει τις αναδυόμενες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με το σχέδιο, το BBB θα δανείζει στις επιχειρήσεις από 125.000 έως 5 εκατομμύρια λίρες, αντιστοιχίζοντας παράλληλες επενδύσεις από ιδιώτες επενδυτές, με τα δάνεια να μετατρέπονται σε μετοχές όταν η εταιρεία θα συγκεντρώσει ξανά χρήματα από επενδυτές.

Το σχέδιο άφησε την κυβέρνηση με επενδύσεις σε εταιρείες όπως η Secret Group, η οποία διαχειρίζεται τη σειρά ταινιών Secret Cinema, η Oneskee, εταιρεία κατασκευής στολών του σκι, και η Oto International η οποία παρασκευάζει εκχύλισμα κάνναβης και το έλαιο CBD.

Το σχέδιο απαιτούσε οδηγίες από τους υπουργούς πριν από την έναρξή του, επειδή δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν θα ήταν οικονομικά αποδοτικό. Λίγο μετά την έναρξη, ο τότε διευθύνων σύμβουλος του BBB, Keith Morgan, προειδοποίησε τους υπουργούς ότι το σχέδιο θα προσέλκυε κυρίως εταιρείες «δευτερεύουσας κατηγορίας» που δεν θα μπορούσαν να προσελκύσουν επενδύσεις από αλλού και ότι η επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας για τον φορολογούμενο ήταν «εξαιρετικά αβέβαιη».

Η ετήσια έκθεση του τμήματος επιχειρήσεων δείχνει ότι το 3,9% των επενδύσεών του – περίπου 47 εταιρείες – επισημάνθηκαν για ύποπτη απάτη, ύψους 79,5 εκατομμυρίων λιρών από τη συνολική επένδυση του Future Fund.

Ένας εκπρόσωπος της British Business Bank δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να δοθεί μια ένδειξη για τη συνολική απόδοση του Future Fund. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους του χαρτοφυλακίου και της εμπορικής φύσης των τρίτων επενδυτών, αναμένουμε ότι θα παρακολουθεί την αγορά με την πάροδο του χρόνου, αν και δεν δημιουργήθηκε και δεν λειτουργεί ως ενεργά διαχειριζόμενο fund».

