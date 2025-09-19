Η Shein Group άρχισε να προσφέρει σε άλλες μάρκες μόδας πρόσβαση στο δίκτυο παραγωγής ενδυμάτων της στην Κίνα ως υπηρεσία, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg, καθώς αναζητά νέες ροές εσόδων εν μέσω πιέσεων στις λιανικές της δραστηριότητες από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Άλλες μάρκες μόδας μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού του λιανοπωλητή γρήγορης μόδας, η οποία περιλαμβάνει εργοστάσια που μπορούν να αναβαθμίσουν νέα σχέδια σε 5-7 ημέρες, εφόσον ανοίξουν ένα κατάστημα στην ηλεκτρονική αγορά του, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Η Shein ξεκίνησε επίσημα την προσέλκυση εμπορικών σημάτων για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία τους τελευταίους δύο μήνες, μετά από σχεδόν δύο χρόνια προετοιμασίας και δοκιμών, ανέφεραν τα άτομα. Περίπου 20 μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής ετικέτας μόδας Pimkie και της μάρκας του Φιλιππινέζου σχεδιαστή Τζιάν Λασάλα, χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή την υπηρεσία που προωθείται μέσω ενός νέου ιστότοπου που ξεκίνησε τον Αύγουστο, ανέφεραν.

Εκτός από την κατασκευή, οι πηγές ανέφεραν ότι η Shein προσφέρει επίσης ανάπτυξη δειγμάτων, αποθήκευση, πωλήσεις και εκπλήρωση παραγγελιών στις μάρκες — υπηρεσίες στις οποίες οι μικρότερες μάρκες συνήθως δεν έχουν πρόσβαση με το χαμηλό κόστος που απολαμβάνει ο κινεζικός γίγαντας.

Μετατρέποντας τις σχέσεις με τους προμηθευτές σε προϊόν, η Shein επιδιώκει να χτίσει έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης, καθώς οι πωλήσεις της αντιμετωπίζουν περιορισμένη άνοδο μετά την κατάργηση των φορολογικών απαλλαγών από τις ΗΠΑ για μικρά δέματα από την Κίνα. Αν και ισχυρότερες από την πλατφόρμα Temu της ανταγωνίστριας PDD Holdings Inc., οι πωλήσεις της Shein στις ΗΠΑ έχουν ακολουθήσει μια ανομοιογενή πορεία, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Second Measure.

Η εφοδιαστική αλυσίδα ως προϊόν

Απαντώντας σε ερωτήματα του Bloomberg News, ένας εκπρόσωπος της Shein δήλωσε ότι το νέο της πρόγραμμα ονομάζεται Xcelerator και στοχεύει στο να βοηθήσει τις μάρκες «να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της αλυσίδας αξίας προσφέροντας υπηρεσίες απευθείας στον καταναλωτή, παραγωγή κατ’ απαίτηση και παγκόσμια πρόσβαση στις πωλήσεις για να κλιμακώσουν τη δημιουργικότητά τους παγκοσμίως». Οι γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου αντιμετωπίζουν ασταθείς πωλήσεις στις ΗΠΑ

Σε αντίθεση με τα Alibaba.com και 1688.com, τα οποία προσφέρουν ανοιχτή πρόσβαση σε Κινέζους κατασκευαστές, ο λιανοπωλητής ρούχων έχει θέσει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή στην πλατφόρμα του για πρόσβαση από τους προμηθευτές.

Η πρωτοβουλία, που στοχεύει κυρίως στην προσέλκυση περισσότερων εμπορικών σημάτων μόδας για να ενταχθούν στην αγορά του, είναι μια προσπάθεια αξιοποίησης του εκτεταμένου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας ένδυσης στη νότια Κίνα εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού και ενός ασταθούς εμπορικού περιβάλλοντος.

Το δίκτυο παραγωγής της Shein με έδρα την Κίνα είναι πιο δύσκολο να αντιγραφεί και μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα εάν πουλήσει τις υπηρεσίες σε ομολόγους του κλάδου, ανέφεραν οι πηγές.

Η κατάργηση του de minimis

Η ιδιωτική εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων, που ιδρύθηκε αρχικά στην ηπειρωτική Κίνα και τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη, δεν αποκαλύπτει τα οικονομικά της στοιχεία. Το Bloomberg News ανέφερε νωρίτερα ότι τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν σε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια και τα έσοδα ήταν σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές αγόρασαν τα προϊόντα της εταιρείας πριν από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Ενώ δεν είναι σαφές πώς τα πήγε η Shein στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, μια περίοδο που είδε τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίζει την απαλλαγή από τους δασμούς de minimis, οι πωλήσεις εκεί ανέκαμψαν τον Ιούνιο, αλλά η ανάκαμψη έκτοτε έχει χάσει τη δυναμική της, με τους αριθμούς να μειώνονται ξανά τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκτός από τις αυξανόμενες εξωτερικές λειτουργικές προκλήσεις, η Shein αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά της για μια αρχική δημόσια προσφορά. Το αρχικό της σχέδιο για εισαγωγή στις ΗΠΑ αναβλήθηκε εν μέσω ελέγχου σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού και τις εργασιακές πρακτικές. Η εταιρεία αργότερα εξέτασε μια εισαγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν καταλήξει στο Χονγκ Κονγκ, όπου έχει υποβάλει εμπιστευτικά ένα προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου. Εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Κίνα για να εξομαλύνει την πορεία της προς μια πώληση μετοχών στο Χονγκ Κονγκ, ανέφερε το Bloomberg News τον περασμένο μήνα.