Οκτώ ημέρες μετά τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο στο Μεξικό, σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας, ο αριθμός των θυμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται. Άλλοι δύο άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας σε 21 τον αριθμό των νεκρών, όπως γνωστοποίησε η δήμαρχος Κλάρα Μπρουγάδα.

Είκοσι επτά τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 36 άλλοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, ανακοίνωσε η δήμαρχος.

Η συνοικία Ισταπαλάπα της μεξικανικής πρωτεύουσας συγκλονίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από την έκρηξη βυτιοφόρου, που μετέφερε σχεδόν 50.000 λίτρα LPG σε πολυσύχναστο δρόμο.

Βίντεο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

▶ #Video | Así fue el momento exacto de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que dejó un saldo de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran en estado de gravedad

#PuentedelaConcordia #Iztapalapa #CDMX 📹: C5 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ez6bzaY3Q0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

Σύμφωνα με την έρευνα της εισαγγελίας, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του βυτιοφόρου, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να προκληθεί η ισχυρή έκρηξη.

«Σχηματίστηκε τεράστιο τοξικό νέφος, που τελικά ανεφλέγη και προκάλεσε τις φλόγες» πελώριου μεγέθους, που ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, εξήγησε η Μίριαμ Ουρσούα, γραμματέας αντιμετώπισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας του δήμου της πρωτεύουσας.